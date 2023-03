Príncipe Harry: La marihuana ‘me cambió y me ayudó’

El príncipe Harry, duque de Sussex, habló sobre su vida y su familia en una conversación en línea de 90 minutos con el doctor Gabor Maté, conocido por su trabajo en la salud mental de pacientes que abusan de sustancias, y admitió que la cocaína no hizo “nada” por él cuando tenía problemas mentales.

Harry dijo durante la sesión de preguntas y respuestas transmitida en vivo que “[La cocaína] no hizo nada por mí, fue más una cosa social y me dio un sentido de pertenencia seguro, creo que probablemente también me hizo sentir diferente a como me sentía, que era el punto”.

“La marihuana es diferente, eso realmente me ayudó. Fue la limpieza del parabrisas, la eliminación de los filtros de la vida tanto como en Instagram, estas capas de filtros”, agregó.

“Me quitó todo y me trajo una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período” de tiempo”, continuó.

“Empecé haciéndolo de manera recreativa y luego me di cuenta de lo bueno que me hacía, diría que es una de las partes fundamentales de mi vida que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y dolores del pasado”, aseguró Harry.

El doctor Maté es un partidario abierto de la legalización y supuestamente ha usado la planta amazónica ayahuasca para tratar a pacientes que sufren problemas mentales.

Harry también usó sus memorias Spare para hablar sobre cómo usó las fiestas y los alucinógenos para borrar el dolor, incluidos los traumas por la muerte en un accidente automovilístico de 1997 de su madre, la princesa Diana, y cómo pasó su vida en el centro de atención mundial.

Dijo en el libro que él y un actor anónimo se drogaron tanto con un alijo de “chocolates de hongo de diamante negro” encontrados en la casa de la actriz de Friends, Courteney Cox, durante una fiesta en la casa, que pensó que su cubo de la cocina parecía haber desarrollado una cabeza.

“Mi compañero y yo agarramos varios, los engullimos y los regamos con tequila”, dijo.

Cox insistió recientemente en que nunca le suministró a Harry los hongos mágicos, y agregó que todavía tenía que leer sus memorias, Spare, ya que la anécdota de las drogas la había “recuperado”.

