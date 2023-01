Príncipe Harry cuenta que su dormitorio fue convertido en un vestidor para su madrastra

En los últimos días los medios británicos y de todo el mundo han hablado sobre algunas de las confesiones que el príncipe Harry ha hecho en su libro de memorias, ‘Spare’ (‘En la sombra’), el cual sale oficialmente a la venta este 10 de enero.

Ha hablado sobre todo tipo de eventos relacionados con su vida como príncipe y, claro, sobre su infancia marcada por la muerte de su madre, Diana de Gales.

‘Page Six’ ha compartido recientemente un fragmento de ‘Spare’ donde cuenta que su madrastra, Camila, quien ahora es reina consorte del Reino Unido, convirtió su dormitorio en Clarence House en un vestidor para ella.

Escribió: “Traté de que no me importara. Pero especialmente la primera vez que lo vi, me importó”.

La supuesta transformación del dormitorio no ocurrió mientras el esposo de Meghan Markle vivía en la propiedad, sino cuando salió de ella en 2012 para mudarse al Palacio de Kensington y posteriormente irse a Afganistán.

Se debe recordar que en su libro también habla sobre su experiencia en Afganistán, incluso confiesa que durante su servicio consumió cocaína y mató a 25 personas.

En este libro Harry también cuenta que él y su hermano, el príncipe William, le rogaron a su padre que no se casara con Camila. Incluso explica que tenía miedo de que ella fuera una madrastra malvada como la de las historias de cuentos de hadas y fantasía.

La publicación de este libro se da poco después de que el príncipe Harry y su esposa estadounidense estrenaran una docuserie en Netflix, llamada ‘Meghan y Harry’. En esta producción ambos hablan sobre el inicio de su relación, su boda y, claro, su relación con la monarquía británica.

