Clásico Mundial de Béisbol: El poder ofensivo será la clave para República Dominicana

La selección de República Dominicana seguramente es una se las favoritas para llevarse el Clásico Mundial de Béisbol, hazaña que ya consiguieron en 2013 y buscarán repetir de la mano de su poderío ofensivo.

Sin duda la clave de la novena quisqueyana serán los grandes nombres que tienen a la ofensiva, jugadores como Juan Soto, Manny Machado, Julio Rodríguez y Rafael Devers serán los encargados de fabricar las carreras dominicanas para llevar al equipo dirigido por Rodney Linares a una nueva final.

A pesar de la fuerte baja de Vladimir Guerrero Jr. en el roster, quien se perderá el campeonato por una lesión en los Spring Training, Dominicana llega con un cartel de favoritos aunque primero deberán avanzar en el llamado “grupo de la muerte” el cual comparten con Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e Israel.

Pero la novena caribeña no se confía y van concentrados a demostrar que no solo son favoritos en el papel. “La fanaticada entiende que nosotros somos los favoritos y que tenemos que ganar, sí o sí. Pero no se gana en papel; los partidos se ganan dentro del terreno, hay buenos equipos a los que nos vamos a enfrentar”, comentó Nelson Cruz gerente general del equipo.

Entre sus cuatro máximas estrellas: Juan Soto, Manny Machado, Rafael Devers y Julio Rodríguez; registraron la pasada temporada de MLB un total de 114 vuelacercas, 327 impulsadas y 608 hits, por lo que el poder ofensivo de los dominicanos es cosa seria para este Clásico Mundial.

Un Cy Young lidera el pitcheo

Pero a pesar de que el punto fuerte del equipo es el bateo, en pitcheo tienen nada más y nada menos que al actual Cy Young de MLB Sandy Alcántara, quien será el encargado de liderar la rotación quisqueyana.

El experimentado César Valdez es otro que podría entrar an la rotación, la cual la completarían el lanzador de Miami Marlins Johnny Cueto y Cristian Javier de los Houston Astros.

Dominicana debutará ante Venezuela el próximo 11 de marzo, cuando inicie camino a su segunda corona del béisbol mundial; en la primera oportunidad en 2013 también estuvo en un grupo con Venezuela y Puerto Rico, mientras que en las siguientes rondas venció a Italia, Estados Unidos y Puerto Rico en la final para alzarse con el título.

