Madre en Argentina recurre a la policía al no poder distinguir a sus gemelos

Convertirse en madre no es cualquier cosa; ser responsable al 100% de un ser indefenso requiere de todas nuestras energías, algo a lo que nadie está preparado y que solo se va aprendiendo conforme pasa el tiempo.

No por nada se dice que las primeras semanas del recién nacido son de lo más agotador para los padres, en particular para la mamá, quien debe centrar sus cuidados y atenciones las 24 horas a sus pequeños para así garantizar que esté bien.

Ahora, hay que imaginarse lo difícil que ha de ser para quien ha tenido un embarazo múltiple, ya que no solo se encargan de un bebé, sino de 2, 3 o incluso más; simplemente desgastante y agotador.

Sobre el tema, se ha vuelto viral la historia de una mujer en Argentina, la cual ha colapsado a 45 días de haber dado a luz a sus gemelos, ya que tuvo que recurrir a la policía porque simplemente es incapaz de distinguir a sus hijos.

Desesperada, la recién convertida en madre, llamada Sofi Rodríguez solicitó apoyo del Registro Nacional de Personas (RENAPER) de su país porque no puede reconocer cuál de los gemelos es Valentín y cuál es Lorenzo.

Lo bueno de todo es que Rodríguez se tomó su experiencia con mucho humor, pues decidió compartirla en Twitter, subiendo un par de fotos de ella con sus gemelos, e incluso se autodenominó como “la madre del año”.

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, contó la mujer en su tuit.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

En su defensa, publicó algunas fotografías de sus gemelos, en donde puede verse que en efecto, los bebés son idénticos y por ello la confusión.

Y acá fotos donde se ve que son iguales. Un beso a todos esos padres que se creen perfectos! pic.twitter.com/GIXEVxgXMn — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 4, 2023

“Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién. Parece que le pusieron la vacuna 2 veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, agregó.

Sería hasta hoy lunes cuando RENAPER le dé los resultados y así, por fin, pueda saber cuál es cual.

