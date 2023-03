Anuel AA se lanzó una flatulencia en un live de Instagram y le llueven comentarios negativos

El cantante Anuel AA recientemente realizó una transmisión en vivo a través de la red social de la camarita donde cuenta con más de 31 millones de seguidores. Sin embargo, terminó haciendo algo que a muchos no les agradó y es que se le escapó una flatulencia durante el live y para la sorpresa de muchos siguió.

Además, la reacción del intérprete de ‘Ley Seca’ dejó a más de uno perplejo, y es que mientras tuvo que haber ofrecido disculpas a quienes estaban con él observándolo, prefirió reírse hasta parecer ahogado. A su vez, no se encontraba solo y la persona que estaba a su lado también se escucha que no deja de causarle gracia lo que ocurrió.

Los comentarios negativos en su contra no se hicieron esperar, y es que muchos aseguraron que aparentemente habría estado bajo los efectos de las drogas por algunas características que vieron en él mientras reía a carcajadas.

Los internautas explicaron que es una manera de buscar llamar la atención, debido a que muchos consideran que no lo están tomando en cuenta y no sabría qué hacer para volver a ocupar los titulares de la prensa. Además, fue comparado con su ex Yailin ‘La más viral’ tras asegurar que de ella se le pegó lo “naco”.

“Y ustedes lo publican”, “Y ya eso es chiste y noticias no pero yo te digo a ti”, “Están volando”, “Con esos pelos es que enchula a las mujeres”, “Lo que tiene que hacer para que lo vean, pobrecito”, “El payaso”, “No sabe cómo llamar la atención”, “Clase de nota, papá”, “Pobrecito ya no soca el fundillo lo tiene flojo”, “Yo no sé que le ven de guapo a ese hombre, tan horrible que es”, “Se le pegó lo naco de Yailin”, “Todos somos seres humanos”, “Bien en las nubes, omg”, “Está voladote”, “Está embollado”, “Bueno, que sé puede esperar de este tipo de gente recién vestido”, “Qué tipo tan ridículo, ya las drogas lo tienen bobo”, “Y este se atreve a compararse con Chayanne?”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Te puede interesar:

· Hijo de Anuel AA sorprende tras viralizarse un video usando pestañas postizas

· “Tú no eres Shakira ni yo Piqué”: la indirecta que Anuel AA lanzó a Karol G en su nuevo tema

· Yailin, esposa de Anuel AA, comparte una preocupante imagen de la depresión en la etapa final de su embarazo