Jomari Goyso sobre sus arreglos cosméticos dice: “Si un día me veo y no me reconozco, ahí me asusto”

Recientemente Jomari Goyso estuvo conversando con la prensa gracias al lanzamiento de su nuevo proyecto con Telemundo, un segmento de moda que se podrá ver a través de Vix y Despierta América, sobre el cual conversó con Mandy Fridmann.

Pero gracias a este estreno, también tuvo la oportunidad de conversar con otros medios como Mezcalent, en donde se tomaron la libertad de indagar sobre sus límites en temas de tanto de moda como estéticos. “No te consideras esclavo de la moda, pero en cuanto a cirugías y tratamientos estéticos ¿tú, en ti, dónde marcas el límite?”, le preguntó dicho medio.

La respuesta del famoso crítico de modas fue tan espectacular como reveladora, ya que aseguró que en lo personal, en su vida lejos de las cámaras, a él ciertamente la moda no le importa:

“Para mí la moda es parte de mi trabajo, pero yo, de normal, en mi vida normal ‘I don’t care’, de moda. Y en el mundo físico que es lo más tricky (complicado), como yo nunca me he sentido alguien guapo porque nunca me han llamado guapo, yo no he crecido con la presión de que quien soy es mi físico”.

Y ahora que tengo una edad y mi físico lo ven bien, lo asumo a dos cosas: obviamente mi popularidad, y obviamente que me veo y obviamente me siento bien, pero claro que entra el miedo de perder eso, por eso haces bótox, y por eso haces muchas cosas”, Jomari Goyso en entrevista con Mezcalent.

Sobre el límite que él mantiene firmemente en el tema de retoque faciales, Goyso aclaró que todo tiene que ver con cómo se ve él una vez se realiza estos retoques, el punto importante aquí es poder reconocerse a sí mismo y ponerse algo que sabe que se puede quitar. “Si un día yo me veo y no me reconozco ahí es cuando me asusto, porque hay veces que me he inyectado cosas de esas que se quitan y me veo y me ‘frikeo’, ¡quítenme eso!”, declaró el españo..

“Pero no sé, porque todo es muy delicado. Ahora te puedo decir que nunca me haría una operación de cara y en diez años estoy haciéndomela; no tengo ni idea, creo que no me la haré, sé que… O sea, yo no me siento igual de joven que me sentía hace cinco años. Yo hace cinco años me sentía un muñeco, no me sentía porque ahora lo veo… o sea, a ver, yo tengo por ejemplo: una foto en mi casa que yo veo y yo digo ‘yo era un muñeco’, pero yo no me sentía un muñeco porque era muy inseguro. Ahora que soy mucho más seguro de mí mismo, ya no me veo como me veía antes”, destacó Jomari Goyso en entrevista con Mezcalent.

Lee más de Jomari Goyso aquí:

Jomari Goyso el primer talento 360 de Univision: “Todos soñamos con impactar la vida de una persona”

Lo nuevo de Jomari Goyso en Univision: “Más moda, menos filtro”, segmento que se emitirá en Despierta América y ViX +

El accesorio principal del look de Jomari Goyso en Premios Lo Nuestro costó $18 dólares