La Casa de los Famosos atraviesa horas de terror

La Casa de los Famosos se acerca a sus horas finales y la convivencia, por momentos, se está poniendo tan divertida como interesante. Los fans del 24/7 llevan días insistiendo en que lo que se está viendo en este espacio diario ha perdido fluidez, ya que la dinámica se ha vuelto sumamente monótona: duermen, concinan, comen, hacen ejercicio, limpieza y se preparan para las galas.

Pero ayer por la noche, por alguna razón, comenzaron a contar historias de terror y algunos ya han dicho que sienten energías extrañas en algunas partes de La Casa de los Famosos. Después de esto Arturo Carmona reflexionaba a solas con Aylín en la cocina que aveces al hablar de estas cosas lo único que logras es atraerlas.

Más tarde nos dimos cuenta que “La Jefa” y la producción estaban colaborando para asustar a los habitantes. La pobre Madison Anderson estaba al borde del colapso, llorando, mientras que Pepe Gámez decidió proteger a sus compañeras del cuarto “Tierra” con un gancho de ropa.

Los que siguen el 24/7 hasta altas horas de la madrugada están aplaudiendo al cuarto “Tierra” e insisten que éste ha sido siempre más divertido que el cuarto “Agua”, ya que aquí estuvieron durmiendo también Nicole Chávez y Rey Grupero, quienes siempre llevaron risas y carcajadas a la habitación.

La Materialista y Madison, por otra parte, decían: “Jefa prenda la luz”, pero nadie les hizo caso y los sustos siguieron dándose a más y mejor. Hasta el mismo Osmel Sousa se puso a gritar, logrando que Pepe se asustara de verdad.

Gaméz empeoró las cosas al decirle a Yameiri: “La bruja te está siguiendo a ti”. Y así, Madison no paraba de gritar, mientras Aylín decía que ya no tenía sueño; Diego, Pepe y Osmel reían por lo bajito. Todo se complicó cuando de la nada por la noche se escuchó que una mujer lloraba diciendo: “Ay mis hijos”. Esto pasó por culpa de Raúl García, que pidió a “La Jefa” que hiciera sonar a la “Llorona” para espantar a Dania Méndez, sin embargo el clamor se escuchó hasta en la casa y los habitantes salieron corriendo al baño. Eran las dos de la mañana y ellos seguían sin dormir, con miedo. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

