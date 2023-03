LCDLF3: Osmel Sousa pide a Aylín Mujica que le haga caso a Rey Grupero porque “ya no está en edad de exigir”

Osmel Sousa se ha caracterizado en La Casa de los Famosos por compartir su honesta opinión sin anestesia, por esta razón no es de extrañar que su conversación con Aylín Mujica sobre el interés romántico de el Rey Grupero contuviera esta polémica frase del “zar de la belleza” hacía la cubana: “Ya no estás en edad de exigir”.

Osmel considera que Aylín debería aceptar las intenciones del Rey Grupero. Con 48 años la actriz de “Juego de Mentiras” le robó el corazón al Grupero, quien en una ocasión se confesó de frente con ella al decirle: “De ti, estoy enamorado. Estoy enamorado, casi me pierdo. Te lo digo de corazón”, según declaraciones retomadas de TVnotas.

Para el “zar”, Aylín debería dejarse querer por el mexicano. Ahora, lo que nos llama mucho la atención es cómo la actriz niega situaciones que se han visto y están grabadas, porque en esta conversación incluso negó su beso con Arturo Carmona y luego su beso con Rey, quien no la besó una sola vez, como ella hace ver, fueron varios piquitos robados, no uno.

“Ya tú estás mayorcita” le repitió el cubano. Pero esta frase del “zar” no le gustó a Mujica, ya que no se quedó callada y le respondió: “Mayorcita, pero no me voy a ir con el primero que venga a decirme te quiero”.

Desde afuera Rey se mantiene fiel a la actriz cubana y sigue pidiendo votos a su favor. El Grupero hizo que sus fans se unieran a los de Aylín e incluso ofreció hacer varias dinámicas que los fans le pidieran con tal de que su amada se mantuviera en competencia.

