Ninel Conde promociona su contenido de OnlyFans posando topless

Además de tener una personalidad seductora que enloquece a sus seguidores, Ninel Conde también posee unos voluptuosos atributos que muchas veces muestra sin reparo a la hora de posar para la cámara y deleitar la pupila en su cuenta de Instagram.

Hace unas horas, la cantante y actriz publicó en la famosa red social un par de fotos para promocionar su contenido exclusivo en la plataforma OnlyFans, en las que aparece posando topless dentro de una alberca y usando diminuta ropa interior color nude que apenas cubre sus caderas y resalta su abdomen de acero.

“Cuando me comprometo, no renuncio. ¡Soy un finalizador! Cuando me comprometo; no me echo atrás. Final… Nuevo contenido para mi @onlyfans ❤️”, escribió al pie de las imágenes que han conseguido más de 16,700 likes y cientos de comentarios halagadores.

“Cuerpo de diosa 😍😍”, “Estás guapísima Ninel. Cada día me enamoro más de ti ❤️❤️” y “Hermosa veterana 🔥🔥”, son algunos de los piropos que le dejaron en la publicación al “Bombón Asesino”.

Cabe mencionar que previamente Ninel Conde paralizó corazones al exhibir su torneada anatomía con un microbikini color blanco que lució con varias poses a bordo de un yate durante su estancia en Miami.

