Airbnb ofrece estadía en el local favorito de Ted Lasso

Los fanáticos de la exitosa serie ‘Ted Lasso’ podrán despedirse del personaje en octubre de este año desde el pub favorito del personaje, esto es posible gracias a una alianza realizada con Airbnb.

Este anuncio se hace poco días antes de que la plataforma streaming AppleTV estrene tercera y última temporada de la serie el próximo 15 de marzo.

Esta serie es creada y protagonizada por el actor y comediante estadounidense Jason Sydeikis. La serie narra la historia de un entrenador estadounidense de fútbol americano que es contratado para dirigir a un club de la Primera División de fútbol en Inglaterra.

Durante toda la historia hay una locación protagonista: The Crown & Anchor, un pub que se encuentra a poca distancia del apartamento donde vive en entrenador. En la vida real, este local se llama The Prince Head y está ubicado en 28 The Green, Richmond TW9 1LX, Reino Unido. La producción solo grabó su fachada para los episodios y todas las escenas del interior se lograron en los estudios West London.

A pesar de todo eso, los fanáticos querrán aprovechar la oportunidad que ofrece la actual dueña de The Prince Head y Airbnb.

Solo podrán hospedarse en el lugar tres afortunados y la estancia será para los próximos 23, 24 y 25 de octubre. El costo de la estancia será de $13 dólares.

Como es común el la plataforma, los interesados deberán ser muy rápidos. El pub estará disponible en la plataforma desde este 21 de marzo y lograrán alquilar solo los tres primeros.

También te puede interesar:

– Fanáticos de ‘El Fantasma de la Ópera’ se podrán hospedar en el palco que inspiró la historia

– Seth Rogen ofrece una propiedad en Los Ángeles a través de Airbnb

– Fanáticos de ‘Stranger Things’ ahora pueden comprar antigua mansión de la familia Creel