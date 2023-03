Rebecca Jones publica mensaje ante las críticas por su apariencia

La actriz Rebecca Jones posteó una serie de fotos en Instagram para mostrar cómo vivió su propia premier de la cinta ‘Nada Que Ver’, por lo que pidió a sus seguidores no tenerle lástima por su aspecto físico tras haber estado en terapia intensiva.

En las fotografías, donde la actriz aparece contenta mientras está acompañada por el equipo de su reciente proyecto fílmico, compartió algunas palabras en relación a su estado de salud y cómo está llevando a cabo su recuperación.

“¡Qué lindo es saber que tanta gente me quiere! y qué manera tan linda de demostrármelo. Como no pude asistir a la premier de Nada Que Ver, Jacobo Nazar y Videocine me organizaron mi propia premier privada.Y que puedo decir del elenco que me acompañó esa noche. Invite a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros, apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar”.

“Si. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: lo esencial es invisible a los ojos (y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya me recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana“, escribió la actriz.

Aunque la histrión no dejó pasar por alto su aspecto físico, externó que está enfocada en alcanzar la salud perfecta, con apoyo de sus médicos y de la medicina alternativa.

“Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”, concluyó Rebecca Jones.

