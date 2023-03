Danna García a Jomari Goyso: “El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos”

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos”… Así de valiente, Danna García habló con su mejor amigo, Jomari Goyso para el debut de su nuevo segmento, ‘Más Moda, Menos Filtro’, en donde hasta le confesó en qué momento y por qué dejó de buscarle un hermanito a Dante.

Recordemos que, hace unos días, Jomari nos contó que esta semana se estrenaba como el primer talento 360 de TelevisaUnivision, con su segmento ‘Más Moda, Menos Filtro’…. Mientras en ViX nos hablaba de ‘moda’, en ‘Despierta América’ le quitó el ‘filtro’ a una de sus mejores amigas, Danna.

El segmento comenzó con la actriz colombiana quitándose todo el maquillaje, y así, íntima, al natural, Jomari le empezó a entrevistar, charla que terminó mientras la maquillaba él mismo, como aquel primer encuentro que tuvieron, cuando el español se encargó de su imagen para una portada de la revista Hola, en Los Angeles.

Una de las primeras preguntas de Goyso fue sobre su seguridad, a lo que Danna le respondió:

“Siempre fui segura, el hecho de estar tan expuesta me daba mucha inseguridad, pero también el hecho de estar expuesta y tener tanto reconocimiento, porque recordemos que esta es una profesión que maneja mucho ego, también te engrandece“.

Hablaron de las filtros, y del cuerpo: “Me físico me ayudado truqueando, porque yo siempre he sido muy delgada, y he tenido que truquear para verme curvilínea… Es una manea de caber en el cubito en el que están todos metidos, nos cuesta trabajo entender que somos todos diferentes, sentimos que no nos van a aceptar”, aseguró.

Y luego, mientras Jomari comenzaba a maquillarla, llegó la confesión más profunda y a la vez más dolorosa, el no haber podido ser nuevamente madre y quedarse con un solo hijo, Dante.

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos, soñé y luché con mucha… En un período en el que estaba yo tratando, quería tener más hijos, pero como había pasado por estos períodos personales de salud, en donde yo no salía bien adelante, eso dificultó que mi cuerpo, en ese momento, yo pudiera quedar embarazada y fue dolorosísimo”, comenzó contando.

Danna también le contó a Jomari en ‘Menos Filtro’ algo que hasta ahora no había compartido, ese sueño que le dio la resignación:

“Un día tuve un sueño, y tuve un sueño súper revelador y me desperté, abrí los ojos y dije: ‘Mi cuerpo me ha dicho que no, que sería algo malo para mí y mi bebé'”.

Y así con esa valentía, Danna decidió cerrar el capítulo de la ilusión de otro hijo, disfrutar de Dante, quien este año cumplirá 6 años, y a su esposo, el periodista y escritor español, Iván González.

Recordemos que durante el comienzo de la pandemia Danna fue una de las primeras en dar COVID-19 positivo, enfermedad que la visitó en varias ocasiones y durante períodos prolongados, por lo que varios de sus sueños quedaron frustrados.

MIRA AQUÍ LA CHARLA ENTRE DANNA GARCÍA Y JOMARY GOYSO:

