Iggy Azalea hace muy buen dinero en OnlyFans: dicen que ahora ya se saca toda… toda la ropa

OnlyFans es una plataforma que está dando mucho de qué hablar, debido a que son muchas las celebridades que han optado por iniciar una carrera en esta red. Iggy Azalea es una de éstas y según desveló Showbiz, cobra $25 dólares mensuales por suscripción, pero para tener acceso completo a todo el catálogo que ahí ofrece se paga extra, segun parece.

Además ha trascendido que la rapera aparece sin nada de ropa en muchas de éstas publicaciones de costo extra, y está siendo fuertemente cuestionada por ello.

A raíz del escándalo que se ha podido formar entorno a esto, Azalea tomó Twitter para argumentar que ella simplemente está haciendo uso de su libertad, y es que muchos ahora están queriendo saber cuánto dinero ha podido amasar gracias a OnlyFans.

En Twitter la cantante dijo: “Por favor, dejen de inventar cosas para apaciguar a los demás. No me gusta. Dejen de intentar justificar lo que hago con mi propio cuerpo usando como excusa la música”. En su declaración ésta además desveló en qué se gasta el dinero: “Me gasto el dinero en coches, barcos y diamantes. Y tampoco me siento mal por ello”.

Según Showbiz, la cantante de 32 años ha adquirido recientemente un Rolls-Royce Phantom, cuyo valor podría ascender a más de medio millón de dólares, parece que sí le está yendo más que bien a nivel económico en este 2023.

Lee más de Iggy Azalea aquí:

Iggy Azalea vende todo su catálogo musical

Iggy Azalea revela que sufre de ciática y deslumbra con ceñido enterizo durante concierto

Cacharon a Iggy Azalea saliendo de un hotel con un vestido chiquito: las curvas de su trasero se lo suben por detrás