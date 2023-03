Dibu Martínez subastó los guantes con los que levantó la Copa del Mundo para ayudar a un hospital pediátrico en Argentina

El guardameta de la selección de Argentina y actual campeón del Mundial de la FIFA Qatar 2022, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, sorprendió al mundo deportivo este viernes tras realizar una subasta de los guantes que utilizó durante la competencia en Medio Oriente y con los que además levantó la Copa del Mundo tras vencer a la selección de Francia en la tanda de penales.

En total la subasta por los guantes del portero que también se quedó con el premio The Best a mejor guardameta del año registró la suma de $45,000 dólares, los cuales serán destinados en beneficio de la sala de oncología del Hospital Garrahan, el principal centro de salud pediátrico de toda Argentina.

La información la dio a conocer la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA) a través de su cuenta en la red social Instagram, donde le dieron las gracias al portero titular de la albiceleste por este gesto de buena fe con todos los niños de su país.

“¡45,000 dólares por los guantes del Dibu para ayudar a los chicos del Garrahan!. La puja por los guantes subió exponencialmente en las horas previas al cierre. Con más de 30,000 usuarios de todo el mundo la subasta cerro en 45.000 dólares que irán a beneficio de la Fundación Pediátrica Argentina para la sala de oncología del Hospital Garrahan”, escribió la fundación pediátrica en la publicación, donde también compartieron un video del jugador.

La subasta se realizó este viernes a través de la plataforma bidbit_subastas y contó con la participación virtual del arquero por medio de una videollamada desde su casa en Inglaterra.

El guardameta también autografió el lado interno de los guantes para que tuvieran un mejor valor que el destinado tras anunciar su donación para la subasta el pasado mes de febrero. Dichos guantes fueron los que utilizó para atajar la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos. No se juegan finales del mundo todos los días, (los guantes) son especiales. Pero a un niño lo ayuda muchísimo más que a mí tener colgados en un cuadro en mi casa”, expresó el Dibu Martínez.

Sigue leyendo:

–Celebra México: Jesús “Tecatito” Corona regresó a una convocatoria del Sevilla por primera vez en siete meses

–Alexis Vega dirá presente en el Clásico Nacional ante las Águilas del América

–Un Gallo por siempre: Ronaldinho podría estar presente en la reapertura de La Corregidora para apoyar a Querétaro