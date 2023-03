Vinícius Jr. arremete contra los árbitros por las faltas que recibe: “Me dan muchas patadas porque no pitan”

El delantero del Real Madrid, Vinícius Jr. cargó este sábado contra los árbitros de LaLiga, a quienes señaló cómo principales responsables de que reciba tantas faltas puesto que, considera que no son lo suficientemente estrictos a la hora de pitar las infracciones.

Vinícius, que marcó uno de los goles en la victoria 3-1 del Real Madrid sobre el Espanyol este sábado, pidió a los colegiados que “saquen las tarjetas” que le sacan a él cuando comete alguna falta y denunció que es víctima de “muchas paradas que los jueces no pitan” y que por ello los rivales “hacen lo que quieren”.

“Yo no pido a los árbitros que me protejan, pido que piten las faltas y que saquen tarjetas a los demás como me las sacan a mí”, expresó el brasileño en la zona mixta del Santiago Bernabéu al canal DSports.

“Creo que el problema no soy yo, muchas veces cometo errores pero la mayoría de las veces los jugadores me dan muchas patadas porque saben que los árbitros no pitan y cuando no pitan saben que pueden hacer lo que quieran”, agregó.

Por otra parte, el brasileño se refirió al próximo juego del conjunto ‘Merengue’ correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, al que llegan con “buenas sensaciones” tras el gran juego que exhibieron ante el Espanyol.

“Tenemos buenas sensaciones para el miércoles. Tenemos que defender bien y salir a ganar el partido”.

“Siempre que se nos ponen así los partidos salimos muy fácil en casa. La verdad es que me gustaría ganar los partidos más fácil pero tenemos que seguir trabajando y mejorando para ganar partidos esta temporada. Damos las gracias a la afición y esperamos a más el miércoles”, dijo en la televisión del Real Madrid.

Asimismo, ‘Vini’ describió la acción de su gol con el que logró iniciar la remontada. “Es una jugada que entreno bastante, pero en los partidos es un poco más difícil que salga porque tengo a muchas jugadores encima. Hoy ha salido bien y estoy muy feliz”.

“Estoy muy contento con la afición, con el míster y de jugar en el equipo más grande del mundo. Soy muy afortunado, tengo que seguir trabajando y ayudando a esas personas que me quieren mucho“, sentenció.

