Francisca Lachapel posa sin una gota de maquillaje y asegura sentirse “fresca y tropical”

La dominicana Francisca Lachapel se dio a conocer desde que ganó el concurso Nuestra Belleza Latina en el año 2015, momento que le abrió las puertas para tener una amplia carrera artística como lo ha logrado hasta la fecha. Por ello, a través de las cámaras de Univision se ha convertido en una mujer que inspira para que cada quien se acepte de la forma que es.

Este domingo la presentadora de televisión se tomó el tiempo de compartir algunas imágenes donde se muestra al natural y sin miedo al qué dirán, pues muy temprano decidió salir a hacer ejercicios al tiempo que su cuerpo, sin duda, terminó siendo el gran protagonista de las postales.

“Mi cara de Domingo fresca y tropical 😎🤣

Que tengan un bonito día! Aquí voy a moverme 💪🏽

Empecé con camisa y termine liberada 💁🏽‍♀️🙆🏽‍♀️🤷🏽‍♀️”, fueron las palabras que acompañaron las postales compartidas en la aplicación.

A finales del año 2022 la conductora de ‘Despierta América’ quiso hacerse un cambio tal y como lo fue su corte de cabello, hecho que la habría llevado a aceptarse tras tener su melena muy diferente al resto de las mujeres. Sin embargo, no todas las expresiones han sido positivas porque también otros se han expresado de forma negativa.

No obstante, este domingo la madre de Gennaro recibió algunas recomendaciones para su melena y es que varios de los internautas mencionaron que lo tiene bastante largo. Además, le aconsejaron que no permita que las expresiones que no aporten no le termine afectando.

“Bella mami!!! Ese cabello ya está enorme, está creciendo súper rápido. Lindísima”, “Dando cuerpa”, Obsesionada con esta foto”, “Lindo cuerpo”, “Que bella estás enfocada en ti”, “Bella hasta para hacer ejercicio”, “Te deseo un gran fin de semana“, “Mi amorcito qué haces?”, “Guerrera”, “Tan bella”, “Hermosa”, “Muy bella al natural, lo mejor fresca y radiante eres bella morenaza”, “Que bella, feliz día para ti y los tuyos”, “Te ves hermosa con tu pelo natural”, “No te dejes perturbar tu mente por los envidiosos”, “Pásate el blower solo para ver qué tan largo va el pelo porque se ve bien largo y saludable”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

