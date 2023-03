“Traidores de Judas”: Madre de Dani Alves ataca a los que le dieron la espalda al futbolista

La madre de Dani Alves, Lucía Alves, apareció en redes sociales para defender al futbolista que cumple dos meses preso en la cárcel Brians 2, tras ser acusado de un presunto abuso sexual contra una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

Mientras Dani Alves espera la fecha de su juicio, su madre decidió romper el silencio en un tono que demuestra lo derrumbada que está.

A través de su cuenta en Instagram aseguró que la quieren ver caer, pero ella espera tener mucha fortaleza para permanecer firme ante la circunstancia que enfrenta su hijo.

“Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar“, dijo Lucía Alves.

Sin embargo, esa frase no causó tanta polémica como la siguiente, en la que parece arremeter contra todos, quizás por la frustración por la situación que vive el futbolista.

“Sé que mi sonrisa molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria”, agregó.

En tercer post, en el que aparece en una foto jugando con unos perros junto a su hijo, pareciera que acusa a personas de traición.

“Amigos que nunca los traicionarán. Si alimentas a un perro durante tres días se acordará de ustedes durante 30 años; si alimentan a una persona durante 30 años, se olvidarán de ustedes en tres días“, sentenció.

