Laura Bozzo a sus 70 años abre su chaqueta para mostrar el abdomen y le dicen: “Vieja ridícula”

La presentadora de televisión Laura Bozzo es una de las panelistas que integra los programas especiales de ‘La Casa de los Famosos’ durante su tercera temporada. Por ello, cada domingo presume el look que decide ponerse y este fin de semana no fue la excepción, aunque presuntamente no habría esperado tantas expresiones negativas.

La peruana decidió lucir una chaqueta fucsia con pedrería, mientras que su pantalón era del mismo tono, además tomó la determinación de abrir la parte de arriba para mostrar un poco su abdomen, así como sus pechos con un brasier cubierto con piedras que le dieron un toque de elegancia al vestuario.

“Amé este diseño de @paolaestefaniaofficial tienen que visitar su tienda en redes se mueren 🔥🔥 GRACIAS @benditoclosetstyle las amo ❤️cambio total 🔝🔝🔝nos vemos en la gala @lacasadlosfamosos3.0 besos @missale_xo por asesorarme ♥️ y obvio a mi maquilladora @blancadejesus_makeupartist @beatrizsandovaloficial 🥳”, escribió en la aplicación de la camarita.

Los internautas aprovecharon para comentar la publicación realizada por Bozzo, y que en su gran mayoría muchos no estuvieron de acuerdo con que vistiera de esa forma, pues varios expresaron que ese tipo de atuendos en definitiva son para personas jóvenes y la peruana tiene 70 años.

Además, le consultaron que si ya había comenzado a pensar en su retiro de las pantallas de televisión. Sin embargo, el comentario no fue respondido por el momento, aunque sí lo hizo con algunos que se manifestaron como burla en su contra.

“El diseño es hermoso pero a mí parece que ella no es acorde para ella. Y si, lo digo por su edad”, “Muy mal asesorada, qué pesar”, “Qué ridiculez, tan vieja para esos vestuarios”, “Ya usted no está para ese estilo, uno puede vestir elegante y bonito sin necesidad de hacer el oso”, “Usted no ha pensado en su retiro?”, “Con todo respeto pero usted ya no está para esto”, “Así se puede vestir su hija, ya usted es de la tercera edad”, “Se ve vulgar, mejor con una blusa”, “Vieja ridícula”, “Ya usted no está en edad de hacer eso”, “Eso ya no es un ser humano, es un saco de huesos viejos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

