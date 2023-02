Audiencia de ‘LCDLF3’ expresaron su “decepción” hacia Laura Bozzo por no decirle la verdad a Julio César Chávez

La peruana Laura Bozzo fue una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos‘ durante su segunda temporada, y en esta oportunidad integra a los panelistas que, como cada domingo, se encargan de hablar de los temas de la semana que han estado dando de qué hablar. Sin embargo, desde el momento en el que Telemundo anunció que ella estaría siendo parte de este proyecto, muchos internautas manifestaron su rechazo.

Sin embargo, algunos se han adaptado a esta parte del reality show que transmiten semanal, aunque la audiencia expresó que se siente decepcionada por no haber escuchado que le mencionara algunas verdades a Julio César Chávez, padre de Nicole, quien es una de las participantes del programa.

A través de uno de sus post colgado en la red social de la camarita, varios internautas explicaron que eso se había convertido en un motivo para dejarla de seguir en la plataforma, debido a que no cumplió con lo que había dicho. A su vez, otros resaltaron que recordara que era la voz de la audiencia y, aún así, no lo cumplía.

“Llegando a la gala de @lacasadelosfamososs no sé la pierdan, besos a todo mi público, lo amo, gracias a mi amiga y estilista @denisedelpino, cambió totalmente mi estilo la amo y @blancadejesus_makeupartist me dejó increíble”, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida en la red social de la camarita.

“Hoy sí, qué decepción”, “VEN DI DA. HI PO CRI TA, la semana pasada sí hablaste mal de Nicole pero esta semana frente a los papás casi le limpias los zapatos”, “Toma se te cayeron”, “Le tuviste miedo a los Chávez”, “Tanto que iba a hablar y lo que hiciste fue defender a Nicole”, “Laura, eres puro bla bla bla”, “Liliana Rodríguez sería mejor panelista que tú”, “#FueraNicole Hoy le quedaste a deber al público defendiendo lo indefendible!!!”, “Hoy no atinaste a nada Laura”, “Le tuvo miedo al campeón, quedaste súper mal, vieja ridícula”, “Esta vieja no sirve de panelista, te valió madre tu público”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

