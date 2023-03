Laura Bozzo baila al ritmo de Karol G y Shakira y le dicen que parece que “tiene dolor de estómago”

La peruana Laura Bozzo el pasado viernes compartió un video en la red social de la camarita donde quiso demostrar sus pasos de baile al ritmo de ‘TQG’, tema musical que es interpretado por Shakira y Karol G que fue estrenado el pasado 24 de febrero y ha tenido bastante receptividad.

La publicación contó con más de 400 expresiones y es que muchos de los usuarios de la red social de la camarita se unieron a la tendencia de la coreografía que realizan las colombianas en el video oficial de su canción. Sin embargo, muchos consideran que es demasiado para una persona de 70 años.

“Tengo que mejorar ese baile 🤣🤣🤣🤣 para mi próximo TikTok lo prometo 🔥🔥amo la canción 🔝🔝🔝lo que se bota no se recoge a la chingada 💣 pa todos los desgraciados del mundo 🤣🤣🤣besos a @shakira y @karolg 🔥🔥🔥🔥”, fueron las palabras que acompañaron el post colgado en su perfil.

Las impresiones en Instagram no se hicieron esperar porque fueron muchas las opiniones negativas que llegó a recibir y es que varios internautas dijeron que un presunto problema en los huesos era lo que no le permitía poder moverse con mayor agilidad. Sin embargo, Bozzo aceptó que debía mejorar sus pasos tras no saber completa la coreografía.

“Ese es el rostro de las personas que se alcoholizan”, “Porfa que le quiten el celular”, “Lo que tienes que hacer es aprenderte la canción primero”, “Ay no, pero qué necesidad si le gusta hacer el ridículo”, “No lo haga señora, por favor”, “Mi perrita hacía eso y la tuvieron que dormir”, “Gracias por inspirarme a hacer lo que me da la gana”, “La osteoporosis no le deja rodar las rodillas”, “Ya está bastante mayor para que se ponga en esas. Señora más ridícula”, “Tan cansona mor”, “La movida de pelo me mató”, “Tiene dolor de estómago”, “No solamente tienes que mejorar el baile… También te tienes que aprender la canción antes de hacer un TikTok”, fueron algunas de las reacciones que se generaron en el post.

Te puede interesar:

· Rey Grupero besó en la boca a Laura Bozzo y los internautas reaccionaron

· Audiencia de ‘LCDLF3’ expresaron su “decepción” hacia Laura Bozzo por no decirle la verdad a Julio César Chávez

· Laura Bozzo se defiende y le llueven las críticas por la situación con Nicole y Julio César Chávez: “No seas hipócrita”