Qué es Ozempic, el medicamento “para perder peso” que Jimmy Kimmel mencionó en los Oscar 2023

Últimamente se ha puesto de moda entre los famosos (y quienes no lo son pero usan redes sociales) el uso de determinados medicamentos, en específico recetados para gente con diabetes, para así poder perder peso.

Uno de estos fármacos es Ozempic, del cual bromeó el presentador Jimmy Kimmel en la reciente entrega de los Premios Oscar 2023 y que está dando mucho de qué hablar pues a pocos les pareció simpática su referencia.

“¿Cuando miro alrededor de esta sala, no puedo evitar preguntarme: ‘¿Necesito tomar Ozempic?'”, dijo Kimmel frente a la audiencia, sugiriendo que muchas celebridades podrían estar luciendo en la gala una figura espectacular gracias a este medicamento.

Qué es Ozempic

Ozempic es el nombre comercial de un medicamento que tiene semaglutida como principio activo, una sustancia indicada para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que del cual últimamente se habla mucho, ya que también muchos lo han usado para bajar de peso, obteniendo el resultado que desean, en poco tiempo y sin necesidad de hacer una dieta especial o ejercicio.

Su uso para este fin ha provocado que haya desabasto de este fármaco en Estados Unidos, sobre todo luego de que algunos famosos dieran a conocer que han recurrido a este para adelgazar. Sin embargo, varios médicos han alzado la voz, indicando que este no debe ser tomado si no es recetado por un especialista, ya que podría provocar riesgos para la salud.

Lo que hace Ozempic es que actúa de manera similar a una hormona producida por el intestino llamada GLP-1, la cual estimula la secreción de insulina y suprime la de glucagón, la cual aumenta los niveles de glucosa en la sangre.

Es por ello que mejora la sensibilidad del organismo a la insulina y reduce el hambre, controlando la sensación del mismo y la saciedad en el cerebro. De igual manera, induce a que el estómago se vacía lentamente, evitando que el hígado produzca y libere azúcar en exceso.

Quienes padecen diabetes tipo 2 y son medicados con este tratamiento, deben inyectarlo una vez por semana en el muslo, estómago o antebrazo, antes o después de las comidas.

Por qué se puede usar Ozempic para controlar la obesidad

Algunos expertos indican que aquellos fármacos que contienen semaglutida como principio activo también muestran potencial para tratar la obesidad.

En 2021, una investigación sobre el compuesto sintético, publicada en la revista científica The New England Journal of Medicine, demostró que contribuía a reducir el 15% del peso de los voluntarios, una tasa que hasta entonces no había sido alcanzada por ningún otro fármaco.

La explicación de esto sería que la semaglutida sintética no se degrada rápidamente en el organismo.

De momento, hay doctores que sí prescriben el fármaco pese a que aún no existen una aprobación oficial de una agencia reguladora ni indicación en los prospectos para el tratamiento.

Efectos secundarios del Ozempic

De acuerdo a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), podría desencadenar problemas en el sistema digestivo como diarrea, vómito, náuseas y mareo.

Otro efecto secundario que se ha visto es el llamado “cara Ozempic”, que provoca que el rostro de una persona luzca envejecido. Sin embargo, algunos endocrinólogos consideran que no es algo que provoque el fármaco sino más bien, la rápida pérdida de peso.

El uso incorrecto del medicamento también aumenta el riesgo de deshidratación, lo que puede perjudicar la función renal, e incluso, quienes no modifiquen sus hábitos de vida podrían empeorar su situación de obesidad.

