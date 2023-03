Alcalde Adams y organizaciones comunitarias exigen a Albany aprobar medidas urgentes para afrontar crisis de vivienda en NYC

Desde diferentes frentes, y levantando la voz bien alto, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y organizaciones comunitarias defensoras de inquilinos, están arreciando su lucha para que Albany de vía libre a programas vitales y apruebe leyes que ayuden a resolver la severa crisis de vivienda que enfrentan miles de familias e individuos en la Gran Manzana.

Y justo cuando la Legislatura adelanta discusiones sobre el presupuesto que aprobará el Estado para el próximo año fiscal, el Alcalde visitó un edificio de antiguas oficinas vacantes en el Bajo Manhattan, que están siendo convertidas en apartamentos asequibles, y aprovechó para hacer un llamado al Senado, la Asamblea estatal y la gobernadora, Kathy Hochul, a fin de que den vía libre a programas que faciliten la conversión de oficinas en hogares, al igual que incentivos para la construcción y conservación de viviendas asequibles.

Tras visitar el edificio, localizado en el 160 de Water Street, el mandatario local pidió una mano a Albany para que apruebe reglas más flexibles que faciliten la conversión de oficinas vacantes actualmente disponibles en los cinco condados, a fin de echar a andar un plan, que busca crear unos 20,000 nuevos apartamentos en esos espacios desocupados en un período de 10 años. Se estima que transformando las oficinas que no están siendo utilizadas actualmente, se beneficiaría a unos 40,000 neoyorquinos que tendrían vivienda asequible y segura.

Para lograr expandir el número de viviendas en los 136 millones de pies cuadrados adicionales de oficinas inutilizadas de los que la Ciudad puede echar mano, es necesario que Albany promueva cambios en las leyes estatales y los requisitos de zonificación municipales.

En concreto, el clamor de la Ciudad es que se expanda el universo de edificios de oficinas con regulaciones más flexibles para la conversión a uso residencial de edificios construidos hasta 1961 a aquellos construidos hasta 1990, al igual que lograr que las regulaciones de conversión flexibles cobijen a todos los distritos de oficinas de alta intensidad, y se permita levantar viviendas en una parte céntrica y de alta densidad de Midtown que actualmente prohíbe el desarrollo residencial.

“El año pasado, declaramos que la Ciudad de Nueva York lideraría el camino hacia la vivienda asequible en Estados Unidos al convertirse en una ‘Ciudad del Sí’. Pero hemos dicho desde el principio que no podemos resolver este problema sin la ayuda del Estado”, advirtió el burgomaestre, reiterando que Albany puede tomar medidas para abordar la crisis de vivienda asequible, con programas de incentivos de vivienda, eliminando restricciones, e incluso financiando planes de ayuda de pago de alquileres para residentes de NYCHA.

“Necesitamos que el presupuesto de este año incluya programas que faciliten la conversión de oficinas en hogares, incentivos para la construcción y conservación de viviendas asequibles, asistencia para los inquilinos de NYCHA y una serie de otras inversiones que harán que Nueva York sea más asequible para las familias trabajadoras (…) Podemos dar el siguiente gran paso para brindar viviendas de calidad para todos los neoyorquinos”, agregó el Alcalde Adams.

Adams dijo además que junto a los cambios regulatorios e incentivos que piden a Albany, que estimularía más conversiones de oficinas en residencias, la Legislatura podría ir más allá en la lucha contra la crisis de vivienda, aprobando otras medidas como extender y reemplazar el programa de incentivos de vivienda asequible 421 por un programa J-51 modernizado, a fin de evitar que las viviendas asequibles existentes se deterioren.

Asimismo, pidió la eliminación del tope de proporción de área de 12 pisos en edificios residenciales en el centro de Manhattan, se impulse el financiamiento de asistencia de alquiler para residentes de NYCHA, se promueva un camino para legalizar sótanos ilegales e inseguros en apartamentos y se modernicen herramientas financieras del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

María Torres Springer, vicealcaldesa de Desarrollo Económico y Laboral de la Ciudad, aseguró que la Administración Municipal está haciendo su parte, poniendo en marcha una agenda de vivienda que aceleraría las nuevas construcciones y permitiría la construcción de viviendas más asequibles en cada parte de la ciudad, y pidió a Albany hacer lo suyo.

“Ahora necesitamos que nuestros socios en Albany nos brinden las herramientas para ir aún más lejos, de modo que podamos alcanzar nuestra meta inimaginable de crear 500,000 viviendas adicionales durante la próxima década”, dijo la funcionaria. “Podemos resolver esta crisis de vivienda, pero solo si todos trabajamos juntos”.

La directora de Vivienda municipal, Jessica Katz, se sumó al llamado a la Legislatura y a los líderes de Albany y destacó que una crisis de vivienda tan grande como la de la Gran Manzana requiere “soluciones creativas” para garantizar que todos los neoyorquinos tengan hogares seguros y estables, por lo que pidió apoyo legislativo al plan del Alcalde con la conversión de oficinas.

El clamor para que Albany apruebe leyes contra desalojo y a favor de protecciones a inquilinos ha sido largo/ Photo credit: Edwin Martinez

“A medida que la Ciudad de Nueva York continúa con su recuperación económica posterior al COVID, tenemos la oportunidad de construir más comunidades de uso mixto con las características de vivir, trabajar y jugar de un vecindario 24 horas al día, 7 días a la semana”, dijo Katz. “El grupo de trabajo de reutilización adaptativa de oficinas nos dio el libro de juego, y ahora es hora que nuestros colegas en Albany aprueben las herramientas para tener estos nuevos apartamentos”.

Dan Garodnick, director del Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York y presidente de la Comisión de Planificación Urbana dijo que habiendo tantas oficinas desocupadas en la Gran Manzana lo que hay que hacer es transitar por esa vía y convertirlas en unidades de vivienda asequible.

“Con una alta tasa de vacantes en las oficinas y una necesidad urgente de crear viviendas, estamos avanzando en el plan correcto para el momento correcto. Necesitamos facilitar que las oficinas infrautilizadas se conviertan en viviendas y, por primera vez, incentivar la asequibilidad permanente en el proceso”, manifestó el funcionario.

El concejal Justin Brannan, quien impulsó la conversión de oficinas en apartamentos, en el Concejo Municipal hace 2 años, aseguró que el 74 por ciento de los neoyorquinos apoya la iniciativa, y aunque tenía dudas sobre la manera en que pudiera implementarse el plan, aseguró que el Grupo de trabajo que creó la Ciudad para encontrar la manera de llevar a buen puerto el programa, emitió las luces que se necesitaban.

“Ahora el grupo de trabajo nos ha dado una hoja de ruta clara sobre cómo podemos socavar nuestra crisis de vivienda al darle un buen uso a este espacio de oficinas sin usar”, dijo el político neoyorquino. “Después de cada crisis, la Ciudad de Nueva York se ha reinventado. Hay un montón de oportunidades aquí, y estoy entusiasmado con lo que está por venir”.

La Junta de Inmobiliarias de la Ciudad de Nueva York (REBNY) sacó a la luz un estudio en diciembre pasado, donde aseguró que el 10% del espacio de oficinas más antiguo y de menor calidad de Midtown podría convertirse en espacio residencial, calculando que se podrían construir solo allí unas 14,000 nuevos unidades de vivienda asequible. Dentro de las zonas que se mencionaron están Midtown East, Flatiron y Garment District.

Y mientras el Alcalde Adams y funcionarios municipales levantan sus voces para que Albany gire a favor de las conversiones de oficinas en apartamentos, miles de inquilinos anunciaron que viajarán a la capital del Estado en los próximos días para exigir que se aprueben otras protecciones urgentes que garanticen que familias neoyorquinas no terminarán en la calle. La exigencia a los legisladores y a la Gobernadora Kathy Hochul es que no los abandone.

Organizaciones comunitarias y grupos defensores de los más vulnerables, inquilinos y líderes políticos pedirán a Albany que dentro del paquete de leyes presupuestarias aprueben la iniciativa desalojo por “Buena causa”, que evitaría desalojos masivos. Asimismo instan a que se de luz verde al Programa de vales de acceso a la vivienda (HAVP).

Líderes de la manifestación, que inicialmente estaba planeada para realizarse este martes, pero que por motivos del clima se realizará en los próximos días, aseguraron que “transformarán la oficina de la Gobernadora Hochul en una ‘sede de bienes raíces’ y presentarán los ‘Premios REBNY (Junta de Inmobiliarias de NY)’, que entregarán a los opositores de las protecciones de los inquilinos.

“Ante una crisis de vivienda histórica, la gobernadora Hochul se ha negado a tomar una posición sobre la (ley) Buena causa, incluso cuando los inquilinos la confrontaron, y no incluyó ninguna protección real para los inquilinos en su plan de vivienda, enfocándose en cambio en impulsar la producción de viviendas”, dijeron los promotores de la protesta, Housing Justice for All, en un comunicado. “Tanto el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, como la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, mientras tanto, han expresado un apoyo tentativo para protecciones adicionales para inquilinos como Buena causa (…) y en el plan de vivienda en el presupuesto ejecutivo del año fiscal 24 de Hochul excluye explícitamente cualquier protección de los inquilinos a la que se hayan opuesto los intereses inmobiliarios”.

Conversión de Oficinas vacantes en apartamentos de NYC en cifras: