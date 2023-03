Cliente de Buffalo Wild Wings demanda a la cadena afirmando que las alitas sin hueso en realidad solo son nuggets de pollo

Un hombre de chicago, de nombre Aimen Halim, entabló una demanda contra la cadena Buffalo Wild Wings porque, según él, las alitas deshuesadas en realidad solo son nuggets de pollo.

De acuerdo con el portal AL.com, el hombre dijo: “No son alitas en lo absoluto, sino rebanadas de carne de pechuga de pollo fritas como alas. De hecho, los productos son más parecidos, en composición, a un nugget de pollo que a un ala de pollo”.

En la demanda se afirma que Buffalo Wild Wings hace publicidad falsa y engañosa de sus alitas deshuesadas y dice que el nombre del producto debería de cambiarse y anunciarse de otra forma en el menú.

La denuncia fue presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois.

En el menú de Buffalo Wild Wings dice que las alitas de pollo deshuesadas son de carne blanca ligeramente empanizada. Se calcula que la cadena vende alrededor de 100 millones de alitas al año.

En la demanda dice que Aimen Halim había sufrido un año financiero por comprar alitas de pollo que en realidad no lo eran. Dice que, de haber sabido esto, no las hubiera comprado o habría pagado mucho menos.

“Este caso claro de publicidad engañosa no debe permitirse, ya que los consumidores deben poder confiar en el significado simple del nombre de un producto y recibir lo que se les promete”, dijo Halim, de acuerdo con The New York Post.

Según los documentos legales, la demanda solicita un juicio con jurado y la imposición de sanciones a Buffalo Wild Wings, incluyendo una cantidad de daños punitivos no especificada, honorarios de abogados y cualquier otra multa que el juez determine, como compensación por el presunto engaño con las alitas de pollo.

