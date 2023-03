Desestiman cargos contra pareja blanca que apuntó con su arma a madre e hija afroamericanas en Michigan

Una jueza de Michigan retiró los cargos contra una pareja blanca tras un incidente en el que apuntaron con un arma a una madre e hija afroamericanas afuera de un restaurante en 2020, informaron las autoridades.

El juicio fue fijado para el lunes contra Eric Wuestenberg, de 44 años, y Jillian Wuestenberg, de 34. La jueza Mary Ellen Brennan, del condado de Oakland, desestimó los cargos luego de que las presuntas víctimas no se presentaran para prestar testimonio como testigos.

La pareja fue acusada de agresión criminal tras los hechos ocurridos en julio de 2020 en el estacionamiento de un restaurante en Orion Township, indicó Fox Detroit.

La disputa surgió luego de que supuestamente Jillian chocara con la adolescente afroamericana de 15 años cuando entraban al restaurante. Por su parte, la madre le dijo al Detroit Free Press que su hija le pidió a la mujer que se disculpara con su hija.

Sin embargo, la mujer se negó y la disputa se intensificó tras esto, y sacó un arma de fuego para apuntar a ambas mujeres.

“Así que esto es Estados Unidos”, dijo la madre de la adolescente, Takelia Hill en Facebook, tras lo ocurrido. “Nunca en mi vida me habían sacado un arma… nunca me había sentido tan impotente en mi vida que estoy tan conmocionada”.

En un video de la disputa, se mostró a una mujer armada apuntando con una pistola a Hill mientras gritaba: “Atrás”.

“Estaban bloqueando la entrada al automóvil, tenía una barandilla detrás de mí”, expresó Jillian, según el informe de prensa. “Estaba atrapada, no podía ir a ninguna parte. Me gritaban, me reñían, me llamaban racista e ignorante y estaba atrapada”.

Entretanto, Eric Wuestenberg apuntó que salió del auto para ayudar a su esposo a entrar. Intentaron retroceder y marcharse, pero el sistema de frenado del automóvil se detuvo repentinamente y al menos una de las mujeres golpeó el automóvil.

“En ese momento me di cuenta de que no vamos a ir a casa esta noche, no vamos a ver otro día, y lo único que puedo hacer es protegerme y sacar mi arma de fuego”, sostuvo Jillian Wuestenberg.

Tras el incidente, la pareja perdió sus trabajos y recibieron diversas amenazas de muerte luego del hecho que fue retratado y se volvió viral.

Con información de Fox News

