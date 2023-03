Eden Hazard manda potente mensaje a Carlo Ancelotti sobre su permanencia en el Real Madrid: “Me gustaría quedarme”

El delantero y estrella de la selección de Bélgica, Eden Hazard, ha perdido gran protagonismo dentro del Real Madrid a pesar de haber llegado como el sustituto de Cristiano Ronaldo tras su salida al Manchester United de la Premier League; a pesar de las esperanzas de la directiva, el europeo nunca logró demostrar sus cualidades y actualmente se habla sobre su posible salida del cuadro de Carlo Ancelotti.

Ante este hecho, el internacional belga mantuvo una conversación con la televisora RTBF de su país, donde Hazard decidió enviarle un potente mensaje al estratega italiano; durante sus palabras el artillero resaltó su deseo de mantenerse en las filas del Real Madrid a pesar de sus múltiples lesiones y está enfocado en poder recuperar su nivel futbolístico.

“Me gustaría quedarme. Siempre soñé con este club. Solo espero una cosa: estar en la cancha para demostrar que aún puedo jugar al fútbol, aunque la gente lo dude, lo que es normal”, expresó Hazard en su entrevista.

“Hay una cosa que podría sacarme de la espiral en la que estoy metido y es jugar. Después de meses sin jugar, sé que no marcaré cinco goles en mi primer partido. Necesito tiempo, pero en el Real Madrid no hay tiempo”, agregó el delantero belga.

Hazard actualmente tiene 32 años y llegó al cuadro blanco procedente del Chelsea inglés por una suma mayor a los $115 millones de dólares; el europeo no juega en un partido oficial dentro de La Liga de España desde el pasado 9 de septiembre, lo que demuestra la poca confianza que Carlo Ancelotti tiene depositada en su regreso.

“Hay respeto entre nosotros pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos… Pero insisto que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar. Tengo que tener respeto por un tipo como él, por lo que representa para el fútbol y lo que ha hecho en su carrera”, resaltó Hazard.

“Quiero divertirme en el campo. Los entrenamientos son buenos pero lo que nos mantiene vivos son los partidos. Ojalá pueda aportar algo y que el míster siga contando conmigo, ojalá. Veremos si puedo jugar algo a final de temporada. Depende de mí mostrarle en el entrenamiento que puede contar conmigo. ¿Mi explicación a no jugar? Que hay compañeros que juegan bien, el equipo gana y así es difícil cambiarlo.Probablemente merezco menos a sus ojos que otros. Deberías preguntarle a él”, concluyó.

Actualmente el Real Madrid se encuentra luchando con el FC Barcelona para intentar conquistar el título liguero de España, aunque está nueve puntos por debajo de los blaugrana.

