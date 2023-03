Ibai Llanos arremete contra Gerard Piqué y la Kings League: “No tengo problemas con los árbitros, lo tengo con la liga que has montado”

La Kings League se ha convertido en uno de los eventos deportivos más llamativos por la fanaticada del fútbol en el último año debido a que presenta un estilo de juego bastante inusual y divertido. Sin embargo, esto no le deja exenta de sufrir cualquier problema o disputa por un suceso que ocurra en el campo de juego, tal y como ocurrió justamente durante la Jornada 10 del certamen organizado por Gerard Piqué.

Lo que sucede es que durante el programa After Kings de la Jornada 10 se vivió un polémico momento entre el presidente de Porcinos FC, Ibai Llanos y el exjugador Gerardo Piqué. Llanos arremetió contra la antigua pareja de Shakira por una jugada que se registró en el partido contra Aniquiladores FC.

En dicho duelo Javi Espinosa marcó un gol que representaba el triunfo de Porcinos y su clasificación directa a los playoffs. Sin embargo, fue decretada fuera de juego y tras la verificación del VAR se anuló el gol; previo a eso se produjo otra acción que suponía el claro incumplimiento del contrato y fue realmente lo que generó el disgusto del creador de contenido.

“Esto es prácticamente una dictadura. Yo no tengo ningún problema con los árbitros, lo tengo con la liga que has montado“, expresó Ibai en medio de la conversación junto al resto de los presidentes de cada uno de los equipos que militan en la Kings League.

“Los árbitros miran el VAR con un clip de Twitch en una pantalla gigante y tiran el fuera de juego a ojo. Es lo más lamentable que he visto en mi vida”, siguió Llanos al ver como Piqué se reía y pensaba que se trataba de una simple broma de su parte.

Ante este hecho, Piqué decidió defender al árbitro y posteriormente entendió el punto de Ibai para que la disputa no escalara a mayores.

“El problema de Titos no es el fuera de juego sino que arbitra una jugada que no tenía que haber sido arbitrada. Es la segunda vez que no se cumple el reglamento”, resaltó el presidente de la liga.

Afortunadamente la molestia de Ibai no escaló a más y terminó solventando la disputa con el diálogo.

Sigue leyendo:

–Michel Platini descarta su candidatura para presidir la Federación Francesa de Fútbol

–¿Más problemas para Piqué? Jueza le ordena entregar el contrato que firmó con la RFEF por la Supercopa de España

–Mexicano Santiago Giménez es catalogado como el mejor atacante de la Eredivisie en la actualidad