Michel Platini descarta su candidatura para presidir la Federación Francesa de Fútbol

El histórico futbolista francés y anterior presidente de la UEFA, Michel Platini, negó los rumores sobre su presunto interés de presentar su candidatura para presidir a la Federación Francesa de Fútbol (FFF); el organismo celebrará el próximo mes de junio una Asamblea General para determinar quién será el sucesor del recientemente retirado Noel Le Graet.

Durante una entrevista para RMC Sport, Platini aseguró que no desea estar vinculado a ninguna actividad que se encargue de gestionar algún ente deportivo debido a los temas de corrupción a los que estuvo vinculado.

“Ya hice una declaración en julio cuando me absolvieron de las causas en Suiza. Dije que no regresaría a las instituciones del fútbol y así será”, detalló la leyenda del balompié francés sobre su situación.

“No (no seré candidato). Pero mi historia puede no haber terminado. Puede haber otras cosas que hacer en el fútbol, ​​​​no sé. La última vez dije que sí había una oportunidad o algo que me gustaba Yo lo haría. Pero no hoy, prosiguió el expresidente de la UEFA en RMC. No (sobre la presidencia de la Juventus), presidente del club, eso no me interesa en absoluto. Si me atrae la oportunidad de algo… He sido vicepresidente del Nancy, he sido vicepresidente de la FFF, he sido presidente de la UEFA, he sido vicepresidente de la Fifa, ya he hecho todas estas cosas. Si hay una nueva aventura por delante… No entrenador de club, no. El Real Madrid me hizo unas ofertas de oro, en la época de la selección de Francia, para que yo fuera el entrenador del Real Madrid y yo nos negamos”, agregó.

La carrera de Platini se vio fuertemente afectada por un caso judicial en su contra que se extendió hasta el pasado mes de julio de 2022, cuando el Tribunal Penal Federal de Suiza lo absolvió de los cargos en su contra.

Para finalizar, el anterior presidente de la UEFA resaltó que está viviendo bastante tranquilo y que no desea estar involucrado en nuevos problemas concernientes al fútbol.

“Hoy me agrada mucho la vida que llevo, no necesito volver. ¿Por qué debería volver al fútbol? Lo hice. Es complicado. Sé que un día u otro, si finalmente hay una necesidad de una mano amiga para el fútbol francés, por qué no, pero no como presidente”, concluyó.

