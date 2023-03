Buffalo Wild Wings es demandado por sus alitas deshuesadas

Un hombre de Illinois presentó una demanda contra Buffalo Wild Wings. Aimen Halim de Chicago acusa a la cadena de restaurantes de publicidad engañosa, diciendo que la cadena está engañando a los clientes vendiendo alitas de pollo sin hueso que en realidad no son alitas.

Halim señaló que fue a la ubicación de Buffalo Wild Wings en Mount Prospect en enero y ordenó “alitas deshuesadas”, pero se arrepintió de la compra después de saber de qué estaban hechas.

“Sin el conocimiento del demandante y otros consumidores, los productos no son alitas en absoluto, sino rebanadas de pechuga de pollo fritas como alitas. De hecho, los productos son más parecidos, en composición, a un nugget de pollo que a un ala de pollo”, acusa la demanda contra Buffalo Wild Wings presentada la semana pasada.

El demandante indica que las alitas deshuesadas son demasiado caras, como resultado, habría pagas más por un producto que no es lo que esperaba, como resultado de la conducta engañosa.

Los abogados de Los Ángeles del demandante estarían están buscando a otros consumidores que también hayan comido alitas deshuesadas en uno de los cientos de establecimientos de la cadena en todo el país.

Por su parte, Buffalo Wild Wings confirmó sarcásticamente las acusaciones de la demanda. También revela hechos bien conocidos de que otros alimentos que venden no contienen lo que se incluye en el nombre del producto.

It’s true.

Our boneless wings are all white meat chicken.

Our hamburgers contain no ham.

Our buffalo wings are 0% buffalo.

— Buffalo Wild Wings (@BWWings) March 13, 2023