Joana Sanz confirma su divorcio de Dani Alves a través de una carta

A Dani Alves no le llegan buenas noticias, primero la polémica en la cual está envuelto por supuesto abuso sexual, por lo cual se encuentra detenido en una cárcel de Barcelona, ahora su esposa Joana Sanz publicó este miércoles en sus redes sociales una carta escrita por ella misma en la cual confirma el divorcio con el futbolista.

Joana y Dani se encontraban casados desde 2015, pero tras las recientes pruebas y declaraciones de Alves en las que se confirma la infidelidad, la modelo española decidió romper su relación con el brasileño.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento… me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, inicia la carta de Sanz.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, reza parte del escrito.

Por último en su carta no descarta el apoyo a Alves, el cual se encuentra en un momento complicado pues ya lleva tres meses en prisión y de ser culpable podría pasar mucho más tiempo.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″.

Alves aún espera su juicio por supuesto abuso sexual, el cual se habría efectuado el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca en Barcelona; el futbolista ha cambiado varias veces de versión y las últimas pruebas lo dejan complicado para el juicio.

