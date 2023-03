Natti Natasha lanza un dardo a quienes la critican por su bikinazo en la torre Eiffel

Natti Natasha sorprendió a más de uno al pasar frente a la torre Eiffel, abrirse el saco y presumir su figura en un brillante bikini negro. La cantante dominicana lo hizo con una sonrisa en el rostro y en plena noche parisina.

Aunque a muchos de sus fanáticos les gustó esta manera de presumir su figura, la intérprete de ‘Sin pijama’ fue duramente criticada por un grupo de personas.

A Natti Natasha la señalaron por mostrarse de esa manera mientras que Raphy Pina, su pareja y padre de su hija Vida Isabelle, se encuentra en la cárcel. Dicen, que ella se deja ver mucho desde que el boricua está cumpliendo con su condena por posesión ilegal de armas.

“Creo que desde que el hombre cayó preso ella anda como que mostrando y mostrando como que mucho”, fue uno de los mensajes que recibió. Hasta insinuaron que ella le es infiel al productor y empresario musical.

La dominicana decidió no quedarse callada y con una publicación en su cuenta de Instagram lanzó un potente dardo. “Pero cuando salga es a mi a quien se va a comer”, dijo Natti Natasha, desatando una nueva ola de mensajes en esa fotografía donde aparece mostrando su rostro.

Hace unos meses atrás también criticaron a la dominicana por la manera en la que ha seguido con su vida mientras que su pareja se mantiene en prisión. A ella le preguntaron que si le era infiel a Pina y respondió a través de un Instagram Live. “¿Con quién coj.. ahora que mi marido está…? Con nadie porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. La gente como tú no puede juzgar, ladrón juzga por su condición. Se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido… Eso es malo cuando te pegan cuernos. A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos, pero entiendo tu dolor”.

Sigue leyendo: