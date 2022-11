A Natti Natasha le preguntan que si le es infiel a Raphy Pina y reacciona duramente: “Yo no soy como tú”

Natti Natasha mantiene desde hace años una relación con Raphy Pina, un reconocido empresario de la industria musical que actualmente está en prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Juntos, tienen a una hija de más de un año llamada Vida Isabelle.

Desde que Pina ingresó a prisión la dominicana ha recibido mensajes que tienen que ver con la manera en la que se presume en las redes sociales mientras su pareja está en la cárcel y en esta oportunidad, a través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, una persona insinuó que Natti Natasha le es infiel al empresario y productor musical.

Ante esto, la dominicana respondió. “¿Con quién coj.. ahora que mi marido está…? Con nadie porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. La gente como tú no puede juzgar, ladrón juzga por su condición. Se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido… Eso es malo cuando te pegan cuernos. A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos, pero entiendo tu dolor”, dijo la cantante.

Asimismo, la dominicana aseguró que rezaría por el hombre que le hizo esta pregunta, y les pidió a sus seguidores que lo hicieran también. “Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos. Hay que orar por Marcos para que no le peguen cuernos”, expresó Natti Natasha durante el en vivo de Instagram.

Hace algunas semanas la dominicana se mostró bailando sensualmente con un traje de baño y bebiendo una copa de su vino, Tasha Wines. En las redes sociales le dejaron un par de mensajes que hacían referencia a Raphy Pina y a la manera en la que ella ahora aparece en estas plataformas digitales: “Se ve más feliz con Pina en la cárcel” y “Ni con Pina suelto subía cosas así en las redes”, le llegaron a decir.

