Vadhir Derbez preocupó a sus fanáticos luego de sufrir un accidente en paracaídas

Hace algunas semanas Vadhir Derbez preocupó a sus fanáticos luego de aparecer en sus redes sociales con vendajes en el brazo y aunque él nunca reveló qué fue lo que ocurrió, finalmente el misterio ha sido resuelto.

Eugenio Derbez en entrevista para “Ventaneando”, reveló que durante las grabaciones de la nueva temporada de “De Viaje Con Los Derbez” su hijo fue víctima de un fuerte incidente a bordo de un paracaídas con hélice.

“Estábamos en Jamaica en uno de los pocos días de descanso que teníamos y Vadhir acababa de tomar un curso de parapente y dijo que estaría increíble poder volar. Él se fue solo y las condiciones de clima no eran las mejores, entonces por el comunicador me dijo que creía que no iba a poder aterrizar. De repente se suelta un aire horrible y veo cómo se desploma la cosa esa frente a mí”, dijo el comediante.

Asimismo, el humorista recordó que sufrió una gran angustia debido a que pasó más de una hora antes de poder encontrar a Vadhir, pues cayó en medio de la selva, pero afortunadamente sólo sufrió heridas menores y la fractura de uno de sus dedos.

