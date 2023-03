Así quedó el camino a la corona del Clásico Mundial de Béisbol, horarios y transmisiones en EE.UU.

Los encuentros de fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol ya terminaron, dejando duelo interesantes en los cuartos de final e incluso algunos equipos ya avanzaron a la semifinal.

Pero el camino a la corona mundial aún tiene recorrido. Estos son los duelos que se disputaran en los cuartos de final, con horarios y donde verlos en EE.UU.

Australia vs Cuba

Estados Unidos vs Venezuela

Italia vs Japón

Puerto Rico vs México

De esta manera quedaron los cuartos de final, Cuba ya tiene un puesto en la semifinal al vencer 4-3 a Australia, ahora tendrá que mudarse a la sede de Miami en el LoanDepot Park para enfrentarse al ganador entre EE.UU. y Venezuela que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo a las 7:00pm ET.

En otra semifinal Japón vapuleó a Italia 9-3 para también inscribir su nombre entre los cuatro mejores y quedar a la espera del vencedor entre Puerto Rico y México del 17 de marzo a las 7:00pm ET.

Tanto las semifinales como la final se disputaran en el LoanDepot Park el 19 y 20 de marzo, mientras que el encuentro para definir al campeón del Clásico Mundial será el 21 de marzo a las 7:00pm ET.

¿Quién transmite en EE.UU.?

El Clásico Mundial de Béisbol se podrá ver en EE.UU. por la transmisión de FOX Sports y FOX Deportes, mientras que en el resto del continente se podrá ver por las siguientes señales.