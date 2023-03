Comando Europeo del Ejército de EE.UU. publicó un video de la caída del dron sobre el Mar Negro

El Comando Europeo del Ejército Estados Unidos de estas unidos hizo publicó un metraje del incidente del Mar Negreo, donde se muestra la secuencia del caza ruso cuando realizaba una interceptación temeraria y poco profesional al dron de la Fuerza Aérea que volaba cerca de la frontera de la península de Crimea. Moscú mantiene firme su versión y responsabiliza a Washington por este hecho.

De acuerdo a lo informado por las autoridades de Estados Unidos el incidente tuvo como comienzo cuando el avión ruso se acercó a la parte trasera del MQ-9 estadounidense, después el caza ruso comienza a liberar combustible a su paso vuela por encima del dron. Además de eso, a los pocos minutos el piloto de Rusia volvió a repetir esta maniobra dejando como única opción el choque del vehículo no tripulado.

Un funcionario del Comando Europeo afirmó que estas imágenes confirman absolutamente que hubo una colisión física y un vertido de combustible. Aunque no se ha determinado las verdaderas intenciones que tenía el piloto ruso con estas maniobras. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley dijo que todavía se mantiene una investigación sobre el incidente con el gobierno de Rusia.

Vídeo desde el Reaper Q-9: El Comando Europeo del ejército de EE. UU. publicó imágenes a primera hora del jueves que parecían mostrar el momento en que dos aviones de combate rusos interceptaron un dron de EE. UU. sobre el Mar Negro. pic.twitter.com/71OBWkLeRs — José Angel Pavía (@xoseangelpavia) March 16, 2023

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov dijo más temprano que no se cierran a una solución diplomática para el incidente del Mar Negro. Incluso Anatoly Antonov, embajador de Rusia en Washington afirmó en un comunicado que su país no quiere confrontación, aunque los aviones estadounidenses no tienen nada que hacer “cerca de la frontera rusa“.

Según las autoridades rusas sus radares detectaron el dron estadounidense cerca de la península ucraniana de Crimea con el transpondedor apagado. El Ministerio de Defensa consideró que el MQ-9 violó la frontera del espacio aéreo de Rusia, ya que para la soberanía rusa Crimea pertenece a su territorio.

Siga leyendo: