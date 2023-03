Habitante de Big Brother Brasil toca a Dania Méndez de manera indebida: la esposa de éste reacciona

El equipo de Equipo MC Guimê tuvo que lanzar un comunicado pidiendo disculpas públicas por la actitud de éste en la fiesta de cumpleaños de “Zapatito”, ayer por la noche en Big Brother Brasil, en donde tocó de manera indebida no sólo a Dania Méndez, sino a Bruna Griphao.

En el comunicado también se ofrecieron disculpas hacía Lexa, pareja sentimental de MC Guimê. Ésta última afirma que dejara de darle seguimiento al show, ya que las acciones de éste obviamente han sido fuera de tono.

La cuenta de Instagram @lacasadelosfamosos.tv compartió la imagen del comunicado y su respectiva traducción al español, la cual dice lo siguiente: “Como todos ustedes, vimos y lamentamos los episodios que involucraron al MC Guimê en la última fiesta dentro del Gran Hermano Brasil. De antemano, dejamos aquí nuestras más sinceras disculpas a todas las personas involucradas“.

En el comunicado también agregaron: “Guimê terminó por excederse en la bebida, lo que lo hizo cruzar la línea a veces. Sabemos que no hay excusa, esperamos que pueda y entienda sus errores y actitudes cuando esté aquí. Asumimos el compromiso de que cuando Guimê salga del programa, verá todas las imágenes y, sobre todo, comprenderá la gravedad de lo sucedido, pedirá disculpas directamente a los necesitados y revisará todo el comportamiento de ayer”.

El equipo de MC Guime concluye con esta disculpa: “Pedimos disculpas a Lexa, Dania, Bruna, sus familias y los fanáticos”.

La declaración oficial de Lexa, pareja de Guime

El comunicado de Lexa, esposa del cantante, también fue compartido y traducido por dicha cuenta de Instagram. Aquí sus palabras: “Todos los que me siguen en Instagram han visto toda mi dedicación para ver brillar a Guime”. Recuerda que se conoció con su pareja a los 19, pero ahora con 28 reconoce que creció y maduró a su lado. Sin embargo admite que en todo este tiempos juntos él nunca se mostró ni se comportó como el hombre que ella vio anoche en BBB.

Explicó que la actitud de éste con Dania y Bruna la ha dejado asustada, triste y decepcionada. “Duele demasiado. Estoy destruida”, aseveró la también cantante y conductora de televisión.

“Estoy herida y no tengo fuerzas para nada. Ya no veré el programa y me quito completamente de este escenario”, asegura Lexa. “Gracias por el -cariño- de todos, pero ahora es el momento de cuidarme”, concluye. View this post on Instagram A post shared by La Casa De Los Famosos 3 (@lacasadelosfamosos.tv)

Aquí el momento…

