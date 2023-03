La Casa de los Famosos 3: Rey Grupero sale en defensa de Dania Méndez por su beso en BBB

Son muchos los videos que ya circulan en donde se puede ver lo bien que la está pasando Dania Méndez en Big Brother Brasil, sin embargo aún cuando hay muchos que aplauden que la mexicana esté dando “contenido”, hay otros que están criticando su forma de ser lejos de La Casa de los Famosos 3. Pero aunque usted no lo crea, uno de los que ha salido en su defensa, públicamente, no ha sido otro que Rey Grupero.

El ex habitante de la casa le ha recordado a las personas que critican a su ex compañera, que ésta es una mujer soltera, que por lo tanto es libre de hacer lo que quiera. Este comentario le ha valido a Rey el aplauso de los fans de Dania, ya que de La Casa de los Famosos 3, de momento, él es el único que ha salido en su defensa.

En BBB hacen campaña en pro de Zapatito…

Las habitantes de BBB están fascinadas con la nueva actitud de Zapatito en la casa. Éstas aseguran que el joven deportista nunca se había comportado como en las últimas horas, y que todo cambió en él desde la llegada de Dania Méndez.

El brasilero gusta de la mexicana y ya hasta le robó un beso. Con ella ha bailado, con ella ha reído y con ella quiere estar. La ve, la observa… y en cuestión de horas decidió no sólo verla sino ir por ella. Recordemos que cuando Dania aún estaba en La Casa de los Famosos de Telemundo la mismísima Paty Navidad le dijo a Arturo Carmona que su joven amiga era de las mujeres que prefería que los hombres fueran más directos.

Y hablando de Carmona hacemos la aclaración, Dania salió de la casa como una mujer soltera y sin compromisos de ningún tipo con el actor mexicano. La última noche que pasaron juntos ella fue muy clara con él, al decirle que no estaba interesada en sostener una relación con él, más allá de una bonita amistad. Todo esto incluso se pudo ver en la gala, tras la eliminación de Aylín Mujica.

