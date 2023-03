La Casa de los Famosos 3: Dania se besa con Zapatito en Big Brother Brasil

Dania Méndez salió de La Casa de los Famosos 3 para incorporarse al reality de esta misma franquicia en Brasil. Estando allá se desató la química entre la mexicana y Antonio “Cara De Sapato” Jr. La fiesta de Big Brother Brasil acercó al brasilero con Dania y al final terminaron en la habitación del cuarto “Agua” juntos y éste le ha robado un beso a la influencer. Aprovechamos para aclarar que Dania Méndez salió de México y de LCDLF 3 siendo una mujer soltera.

¡Dania se lo está pasando bien! Antes de salir de México ésta tuvo una cena romántica con Arturo Carmona y le dejó muy claro al actor que ella no quería nada de nada con él. Sin embargo, Carmona no le ha comentado nada de esto a sus amigos más cercanos en la casa, razón por la cual ahora todos no saben qué pensar al saber lo que está pasando con Dania en Brasil.

Por la noche una de las pantallas de la casa compartió imágenes de cómo se estaba viviendo la fiesta por allá y pudieron ver a Dania festejando, tomando y luego parece que hasta sentada en las piernas de Antonio “Cara De Sapato” Jr.

¡Zapatito no había besado a nadie hasta que llegó Dania!

Dania causó una gran impresión en “Zapatito”, como ya le dice gran parte del público de La Casa de los Famosos 3. Y tanto fue el impacto, que la mexicana es la primera mujer que el joven besa dentro del juego. Así mismo se lo han hecho saber las participantes de BBB, aseverando que éste ni siquiera había tomado en ninguna de las fiestas hasta que ella llegó al reality.

