‘La Casa de los Famosos’ hace un explosivo intercambio con ‘Big Brother Brasil’

Algo nunca antes visto sucederá en esta tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. El reality show de Telemundo hará un intercambio de participantes con ‘Big Brother Brasil’, un programa que sigue la misma premisa que ‘La Casa de los Famosos’: un grupo de personas en una casa siendo grabadas durante las 24 horas.

Antes del anuncio, Telemundo Realities había dado una pista indicando que habría un ‘cambio explosivo’: “Una famosa tiene una misión importante fuera de la casa y llega una invitada sorpresa que no habla español”. Ahí los internautas ya comenzaron a sospechar de que se trataba esto y muchos tuvieron razón.

Horas después Héctor Sandarti ha hecho público el intercambio: Dania Mendez se irá a Brasil para integrarse a ‘Big Brother’ y a cambio a ‘La Casa de los Famosos’ llegará Key Alves. Hasta el momento se desconocen el resto de los detalles.

Los internautas no están muy felices con esta bomba que cayó sobre ‘La Casa de los Famosos’. Estas son algunas de las reacciones de los televidentes tras el anuncio del cambio de celebridades: “No me gustó como lo hicieron.!! Al menos le hubiesen preguntado si quería ir o no”, “Ya echaron a perder el reality con esa sacadera y metedera de gente”, “No veo el porqué del cambió, nada que ver esta temporada” y “No me gusta para nada ese intercambio”.

Dania Mendez es una de las 10 participantes que continúa dentro del reality show. La mexicana forma parte del selecto grupo junto a Diego Soldano, Madison Anderson, Arturo Carmona, Paty Navidad, Raúl García, Osmel Sousa, Pepe Gámez, José Rodríguez y La Materialista.

Ahora habrá que esperar qué otras situaciones trae consigo este intercambio a Brasil y como la llegada de una nueva integrante que no habla español cambiará la dinámica de ‘La Casa de los Famosos’.

Sigue leyendo: