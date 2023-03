Maripily Rivera deja poco a la imaginación recibiendo un masaje en toples y ropa interior

Maripily Rivera es una mujer atrevida que no tiene reparo en compartir sensuales publicaciones en su cuenta de Instagram para cautivar a sus admiradores. Esta vez la modelo compartió un video de alto impacto que desafió la censura de la red social debido a que en el material aparece ligera de ropa.

Hace unos días, la puertorriqueña dejó muy poco a la imaginación a través de un clip en el que muestra el masaje que recibe en sus piernas y caderas, pero lo que más llamó la atención, es que aparece en topless y una tanga roja tipo hilo dental que solo cubre lo indispensable.

“Hoy toca consentir 💆🏽‍♀️ mi cuerpo con un rico masaje de #maderoterapia en mi bello Puerto Rico 🇵🇷 siempre cuidándome mi cuerpazo”, se lee en el posteo de la también presentadora donde los usuarios han dejado cientos de buenos comentarios.

“Siempre bella y bien cuidada tu piel. Te admiro y respeto 😘”, “Simplemente hermosa” y “Preciosas curvas 😍”, son parte de los mensajes que le enviaron.

En otro material, Maripily Rivera mostró una de las rutinas que realiza con pesas en el gimnasio para mantener en perfecta forma sus glúteos, en esa oportunidad la también empresaria resaltó sus encantos con un escotado y ajustado enterizo deportivo color azul.

“Así mi entrenamiento 🏋🏽♂️ fuerte 💪🏾 hoy de glúteos 🍑 trabajando en mi nueva versión y enfocada en mejorar cada día”, aseguró. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

