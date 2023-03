Feyenoord de Santi Giménez jugará los cuartos de final de Europa League contra el AS Roma de José Mourinho

El Feyenoord del mexicano Santi Giménez tendrá que derrotar al AS Roma comandado por el portugués José Mourihno si desea llegar a las semifinales de la UEFA Europa League, uno de los rivales más duros que le pudo tocar en el sorteo.

Pero más difícil lo tendrá en el resto de rondas, pues del otro lado de la eliminatoria posan la Juventus, Sporting de Portugal, Manchester United y Sevilla FC, visto que también se efectuaron los sorteos de semifinales y final.

🗺️ The Road to Budapest…



Who'll make the final? 🔮#UELdraw pic.twitter.com/WIKte93rZ0 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023

El Feyenoord llega a los cuartos de final luego de derrotar con un abultado resultado global de 8-2 y en el que Bebote contribuyó con un gol, anotado en el partido de vuelta.

Actualmente el Feyenoord es líder solitario de la Eredivise con 58 puntos, tres unidades más que su competidor más cercano, el Ajax Ámsterdam.

Con solo 21 años y en su primera temporada en la élite europea, Giménez acumula 15 goles repartidos en Eredivise (7), Europa League (5) y Copa de Holanda (2).

Llaves de cuartos de final de la UEFA Europa League 2022/23

Manchester United vs Sevilla FC



Juventus vs Sporting Club de Portugal



Bayer 04 Leverkusen vs Union Saint-Gilloise



Feyenoord vs AS Roma



Los partidos de ida de cuartos de final de la UEL serán el 13 de abril, mientras que la vuelta está programada para el 20 del mismo mes. La final se llevará a cabo el 31 de mayo de 2023 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Feyenoord or Roma vs Leverkusen or Union SG#UELdraw pic.twitter.com/VH3lgVZHni— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023

Contenido relacionado



– Real Madrid y Chelsea se enfrentarán en cuartos de final de la UEFA Champions League

– Aficionado del Olympique de Marsella inició huelga de hambre para pedir la salida del argentino Leonardo Balerdi

– Pep Guardiola: “Si Haaland alcanza ese récord a los 22 años, su vida va a ser muy aburrida”