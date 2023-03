Más del 60% de trabajadores estadounidenses están preocupados por una recesión, dice encuesta

Una nueva encuesta de Eagle Hill Consulting, empresa que brinda servicios de consultoría de gestión en las áreas de estrategia y rendimiento, talento y cambio, muestra que a medida que la economía y los mercados laborales siguen siendo volátiles, los trabajadores estadounidenses tienen un alto nivel de preocupación por una recesión y sus repercusiones.

Según la encuesta, el 61% de los trabajadores están preocupados por una recesión, con más mujeres inquietas por esta situación (68%) que hombres (55%).

La investigación también encontró que una recesión que se avecina podría ayudar a abordar la Gran Renuncia, pues el 84% de los trabajadores indican que es más probable que permanezcan en sus trabajos si la economía estadounidense entra en recesión.

En cuanto a los despidos que se pueden generar por la ralentización de la economía, solo una pequeña parte de los trabajadores está preocupada (33%). Pero los empleados informaron opiniones claras sobre cómo manejar los despidos, pues el 85% dijo que los despidos por correo electrónico están mal y que preferirían una reunión en persona (72%) para ser notificados.

“Ha habido una avalancha reciente de trabajadores que se enteran por correo electrónico de que ya no tienen trabajo, y eso claramente no les sienta bien a los trabajadores”, dijo Melissa Jezior, presidenta y directora ejecutiva de Eagle Hill Consulting. “Si bien aprovechar la tecnología para proporcionar información a los empleados puede ser eficiente, confiar en el correo electrónico no es el enfoque ideal para las notificaciones de despido“.

Para Eagle Hill Consulting implementar un despido a gran escala presenta desafíos logísticos, pero explica que los empleadores deben hacer todo lo posible para decirles a los trabajadores cara a cara que han perdido su empleo.

“Tomarse el tiempo para planificar cuidadosamente y entregar notificaciones de despido es una inversión importante a largo plazo. Los empleadores que no despidan a los trabajadores con dignidad desarrollarán una reputación de irrespetuosos con su fuerza laboral y eso eventualmente dañará la marca, la reputación, la capacidad de atraer trabajadores y el resultado final de una empresa“, dijo Jezior.

Los resultados de los datos se basan en la Encuesta de sentimiento de los empleados de 2023 de Eagle Hill Consulting realizada por Ipsos del 7 al 10 de febrero de 2023. La investigación incluyó a 1,393 encuestados de una muestra aleatoria de empleados en los EE.UU.

