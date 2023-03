Ana Basaldua, soldado hispana hallada muerta en base Fort Hood, fue sancionada dos veces por mala conducta

Ana Fernanda Basaldua, la soldado hallada muerta en la base militar Fort Hood en Texas este lunes, fue sancionada en dos ocasiones por el alto mando del recinto.

Los padres de la joven de 21 años y de origen mexicano revelaron a Noticias Telemundo que entre la noche del viernes al sábado, poco antes de su deceso, Basaldua y otros compañeros en la base presuntamente se llevaron algunos artículos sin pagar de una tienda del lugar.

Pedro Basaldua, el progenitor de Ana Fernanda, dijo que su hija salió con otros militares a un club a Austin, a poco más de una hora de Killeen, donde ubica Fort Hood.

Al regresar, ingresaron a la tienda y Basaldua se llevó unos perfumes.

La joven estuvo detenida unas 12 horas, según le contó el sábado a su padre a través de una llamada telefónica.

“Me dijo: ‘¿Sabes qué, papá? Discúlpame por no contestarte, pero estuve todo el día con la Policía. ¿Tú crees?”, le confesó la chica. El padre contestó: “¿Pues qué pasó? ¿Todo está bien?” “No, todo está mal”, alegó Ana Fernanda.

La chica no le explicó a su padre por qué se apropió de los artículos.

“Me dijo que le habían dado, creo, 90 días de trabajo extra, la habían castigado y pues ella se presentó a trabajar al día siguiente (domingo 12 de marzo) porque todavía me dio mis buenos días, como todos los días lo hacía. Ya en ese momento empezó a decir que no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir. Y sí, me puso en un mensaje que si no me contestaba era por eso. Y yo le seguí mandando más mensajes, pero ya no me los leyó”, añadió el padre.

A finales del 2022, Basaldua recibió otra sanción luego de que le detectaran rastros de marihuana en un examen de sangre rutinario, reveló el hombre y una amiga.

En esa ocasión, le impusieron una sanción de 45 días de trabajo extra.

Durante ese periodo, la amiga de Basaldua, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, la notó desanimada. “La escuché caída, apenas si quería hablar conmigo. Yo le insistía que hablara conmigo. Pasó una semana de su trabajo extra y la comencé a notar diferente. Le dije, no te alejes de mí, trata de seguir la conversación. Respóndeme, no me dejes en visto, habla conmigo porque al final del día, yo estoy aquí”, relató la también militar destacada en la base de Fort Knox, en Tennessee.

La madre de Basaldua, Alejandra Ruiz Zarco, cree que la joven incurrió en estas acciones en un intento para que la expulsaran de las Fuerzas Armadas.

“Me queda claro que ella ya no quería estar en ese lugar. Me dijo: ‘Mami, voy a hacer todo lo posible para poder irme contigo a México por un buen tiempo'”, relató Ruiz Zarco.

“Conociendo a mi hija, me queda claro que ella estaba haciendo cosas para que la castigaran, para que pensaran ellos que no era una buena persona para estar en el ‘Army’. Ella creyó que con esto iba poder salirse”, argumentó la mujer.

La militar planeaba viajar a California junto a su amiga en abril.

“Yo sé que ella estaba pasando por cosas, pero ella se iba ir a California conmigo el mes que venía”, añadió el padre. “Me dijo que ella había comprado su vuelo para ir el 31 de marzo”, agregó.

Además, Basaldua le había dicho a un amigo en la base de Fort Hood, que también pidió permanecer en el anonimato, que no renovaría su contrato con el Ejército cuando se venciera en agosto. La intención de Ana Fernanda era mudarse a Long Beach, donde vive su padre.

Sobre estos incidentes de presunta mala conducta, el comandante de Fort Hood Sean C. Bernabe indicó que no comentaría.

“No compartiré ninguna información sobre conductas buenas o malas en interés de la privacidad de la familia. Lo que le diría es que estamos al tanto de algunos factores estresantes en la vida de Ana, no se trata de acoso sino de factores estresantes en su vida que sé que se investigarán completamente esos factores estresantes mientras tratan de comprender el contexto, las circunstancias y quizás las causas de su muerte“, declaró el portavoz en una conferencia de prensa este viernes.

La División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos, entidad que lidera la pesquisa por la muerte de la hispana, descartó acción criminal en el caso o que la joven haya sido asesinada.

Además, los encargados de Fort Hood aseguraron que investigan los incidentes de acoso que denunció Basaldua a familiares y amigos por parte de un sargento y otro militar en la base.

En abril del 2020, la soldado, también de origen mexicano, Vanessa Guillén, fue asesinada a martillazos en la base por otro soldado identificado como Aaron Robinson.

El crimen provocó cambios en la cadena de mando además del procesamiento criminal de Cecily Aguilar, como cómplice del asesinato.

Robinson, quien mantenía una relación con Aguilar, se suicidó.

Adicional, el caso llevó a la aprobación de la ley “Yo soy Vanessa Guillén” que otorga más garras a las autoridades para proceder contra acosadores y abusadores sexuales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

