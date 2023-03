Hermano de Dani Alves lanza duro mensaje contra Joana Sanz tras anunciar su divorcio: “Nunca esperes lealtad de nadie”

La vida del futbolista brasileño Dani Alves, quien se encuentra detenido en la prisión Brians II por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de la ciudad de Barcelona, se complicó aún más luego que su esposa Joana Sanz le solicitara el divorcio después de haberlo visitado en la cárcel.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma”, escribió la modelo española en una carta compartida a través de sus redes sociales.

Ante este hecho, el hermano del histórico futbolista de la selección brasileña, Ney Alves, envió un fuerte mensaje contra Sanz, asegurando que el acto que realizó representa un claro hecho de traición contra su esposo, a quien prometió amar en cualquier circunstancia que atravesaran juntos.

El hermano de Alves compartió un video a través de su cuenta en la red social Twitter del artista Rony Kbuloso para amedrentar a su cuñada.

“Os voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”, dice el artista.

El hermano del exjugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM aseguró en una entrevista para el programa ‘Cuatro al día’ que la ruptura con la modelo española dejó “completamente hundido y nervioso” al futbolista.

Esta no es la primera vez que Ney Alves ataca a Joana Sanz, debido a que hace un par de semana la criticó por un video que publicó la modelo bailando y cantando la canción ‘Dicen que no soy para ti’.

“Señoras y señores, esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Hasta ella sigue de luto y, si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación”, dijo en ese momento Ney.

