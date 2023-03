New York City FC logra su segunda victoria consecutiva tras imponerse al DC United [Videos]

El New York City FC consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada, al derrotar en casa al DC United por marcador de 3-1 teniendo al brasileño Telles Magno como una de las figuras más destacadas del encuentro.

El conjunto neoyorquino hizo valer su condición de local desde el primer minuto y eso le sirvió para inaugurar el marcador al minuto 19 por intermedio del brasileño Telles Magno que fue asistido con un centro rastrero del argentino Braian Cufré.

El juego se equilibró un poco más en cuanto a la posesión de balón se refiere pero 20 minutos después el City amplió su ventaja con un gol del uruguayo Santiago Rodríguez, asistido por el brasileño Gabriel Pereira para irse al descanso con el marcador 2-0. Santi sprung the trap to make it two 🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/1qsDmfgzuV— New York City Football Club (@NYCFC) March 19, 2023

El segundo tiempo inició con la misma intensidad que terminó el primero, así lo demostró el belga Christian Benteke anotando el descuento al minuto 46 tras un centro del polaco Mateusz Klich. Christian Benteke with the header. 😤@dcunited are back in this one. #VamosUnited pic.twitter.com/wvXfrJjjLb— Major League Soccer (@MLS) March 19, 2023

El New York City amplió la ventaja al minuto 88 con un tanto del brasileño Thiago que había ingresado por Telles Magno pocos minutos antes. Thiago makes it three against D.C. 8️⃣🇧🇷 #DaleNewYork pic.twitter.com/RbJMKe2PYS— New York City Football Club (@NYCFC) March 19, 2023

Pero el equipo capitalino no se quedó de brazos cruzados y siguió buscando revertir el resultado hasta que, dos minutos después, logró descontar una vez más con gol de Steven Birnbaum. Steven Birnbaum scores to pull @dcunited back within one late. #VamosUnited pic.twitter.com/o9dAL9g6PL— Major League Soccer (@MLS) March 19, 2023

