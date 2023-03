Soldado en Fort Hood, Texas, habría intentado asfixiar a Ana Balsadua, hallada muerta en la base esta semana

La División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID), organismo que encabeza la pesquisa por la muerte de la soldado hispana de Fort Hood, Ana Fernanda Balsadua Ruiz, indaga sobre los presuntos incidentes de acoso sexual de los que fue víctima la joven de 21 años.

En una conferencia de prensa desde la base militar en Killeen este viernes, el comandante Sean Bernabé declaró que la división investiga a fondo las denuncias de acoso sexual contra la militar que llevaba 15 meses en Fort Hood y tres años alistada en las Fuerzas Armadas.

“Hemos escuchado alegaciones de que Ana fue víctima de hostigamiento antes de su muerte. Estas alegaciones se están investigando y se van a investigar a fondo”, aseguró el vocero.

“Permítanme ser claro, no toleramos el hostigamiento de ninguna forma. El hostigamiento de cualquier tipo no se condice con los valores del Ejército, destruye la cohesión de nuestros equipos y erosiona nuestra preparación. El hostigamiento es inaceptable y no toleramos el hostigamiento”, continuó.

“Si alguien tiene información de casos de hostigamiento de cualquier tipo concernientes a Ana o a cualquier soldado, les pedimos que nos brinden la información. Queremos saber. Yo quiero saber al respecto”, puntualizó el comandante.

“No hay indicación de un homicidio“

Bernabé además destacó que, por el momento, la hipótesis de que Basaldua fue víctima de un crimen u homicidio no es centro de la pesquisa. “En este momento de la investigación no hay indicación de un homicidio“. Añadió: “No se ha descartado nada. Vamos a investigar totalmente y completamente las circunstancias que llevaron a la muerte de Ana”.

Aunque el portavoz militar no detalló sobre las conversaciones que ha mantenido con la familia de Basaldua, aseguró que están comprometidos en mantener las líneas de comunicación con la familia de la soldado.

Bernabé insistió en que la CID realiza una investigación a fondo de los hechos cuyos resultados serán remitidos a la secretaria del Ejército, Christine Wormuth. Organizaciones como LULAC han reclamado la intervención de agencias como el FBI (Buró Federal de Investigaciones) para garantizar la transparencia de los procesos.

Los familiares de la joven indicaron previamente a Noticias Telemundo que oficiales de la base le manifestaron que ésta se había ahorcado con una soga. Los parientes no creen ese versión.

“La verdad es que esto no lo concibo, porque Ana Fernanda es una persona valiente; Ana Fernanda es una persona capaz, inteligente”, planteó la madre Alejandra Ruiz Zarco.

Dos amigos de la soldado revelaron a la referida cadena sobre el presunto acoso que la militar les dijo que sufría desde que fue asignada a la base en diciembre del 2021. Las fuentes hicieron referencia a un sargento al que Basaldua reportó a los altos mandos sin resultado. Alegamente, el superior no fue castigado. A raíz de la denuncia, la joven fue trasladada de pelotón. Los confidentes también mencionaron a otro militar, compañero de la soldado en la base, como presunto hostigador.

Ruiz Zarco, que vive en México con su otra hija, reveló que su hija le contó que un soldado al que estaba conociendo había intentado asfixiarla en febrero. Sobre ese incidente, Balsadua también habría conversado con varias amistades.

“Me dijo que todos eran bien cabro***”, reveló la mujer a la televisora. “Me dijo que había otra persona, un puertorriqueño que quería con ella, que había salido algunas veces con él, pero que intentó ahorcarla. No me dijo cómo se llamaba. No me dijo tampoco (si lo reportó a los mandos militares), ni creo que lo haya hecho”, añadió.

Fort Hood, la base más grande del Ejército estadounidense, es la misma en la que se registró el asesinato a martillazos de la también soldado de origen mexicano Vanessa Guillén en el 2020.

