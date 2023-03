SVB Financial Group solicita protección por bancarrota bajo Capítulo 11 para reorganizarse

SVB Financial Group anunció que ha presentado una petición voluntaria para una reorganización y buscar compradores para sus activos, supervisada por un tribunal bajo el Capítulo 11 en los Estados Unidos.

La compañía aclaró que los fondos de SVB Securities y SVB Capital y las entidades de socios generales no están incluidos en la presentación del Capítulo 11 y continuarán operando en el curso normal a medida que SVB Financial Group continúa con su exploración de alternativas estratégicas para estos negocios.

La deuda financiada de SVB Financial Group es de aproximadamente $3.3 mil millones de dólares en monto principal agregado de notas no garantizadas, que son solo un recurso para SVB Financial Group y no tienen reclamo contra SVB Capital o SVB Securities.

SVB Financial Group señaló que tiene la intención de utilizar el proceso supervisado por los tribunales para evaluar alternativas estratégicas para SVB Capital, SVB Securities y otros activos e inversiones de la Compañía.

Este proceso será liderado por un comité de reestructuración de cinco miembros designados por la Junta Directiva de SVB Financial Group. Centerview Partners LLC está ayudando al comité de reestructuración con el proceso de alternativas estratégicas que ya está en marcha.

Cualquier proceso de venta se llevará a cabo a través del procedimiento del Capítulo 11 y estará sujeto a la aprobación del tribunal.

“El proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities“, dijo William Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group. “SVB Capital y SVB Securities continúan operando y sirviendo a los clientes, liderados por sus equipos de liderazgo independientes y de larga data”.

“SVB Financial Group continuará trabajando en cooperación con Silicon Valley Bridge Bank”, continuó el Sr. Kosturos. “Estamos comprometidos a encontrar soluciones prácticas para maximizar el valor recuperable para las partes interesadas de ambas entidades”.

