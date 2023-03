“Esto debe de parar”: La difícil situación que vivió una mujer al renunciar a los Testigos de Jehová

Se dice mucho acerca de algunas creencias y restricciones que hay alrededor de los Testigos de Jehová, de las más conocidas algunas que tienen qué ver con cuestiones médicas, como la negativa al tema de las transfusiones de sangre.

Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto viral la experiencia “de terror” que ha vivido una mujer tras querer renunciar a ser parte de los Testigos de Jehová, sin jamás imaginarse que esto se convertiría en una terrible pesadilla.

Una usuaria de Twitter llamada Soraya Narez subió un clip de cómo es que, literalmente, vivió un tipo de “muerte social”, luego de que renunciara a dicha religión.

Soraya, quien es española, inició su testimonio indicando que fue practicante de este culto religioso toda su vida hasta que cumplió 25 años, cuando decidió salir de la misma. Jamás se imaginó las consecuencias que le traería esta decisión, ya que los líderes de este grupo religioso imponen que nadie debe volver a hablarle a las personas que renuncian al mismo, incluidos sus familiares.

Por si fuera poco, indicó que su grupo de Testigos de Jehová en España levantó una denuncia en contra de la llamada Asociación de Víctimas de los testigos de Jehová (AEVTJ), en donde otras personas que se han salido de este culto han alzado su voz en contra de sus prácticas, asegurando que se tratan de casos aislados y por lo tanto, no deberían generalizar a toda la organización.

“He tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos ‘pocos casos desafortunados’ no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”, afirmó la mujer.

“Yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización… He recuperado mi vida. He recuperado mi vida, mi libertad, me ha costado muchísimo”, agregó.

Como es salir de los Testigos de Jehová pic.twitter.com/8G0yLpOtgj — Sorayis Narez (@SorayaNarez) March 16, 2023

Como era de esperarse, el testimonio de Soraya desató todo tipo de reacciones. Hubo quienes aseguran ser parte de la comunidad y afirmaron que jamás llevan a cabo dichas prácticas denunciadas mientras que otros que también desertaron aseguraron no haber vivido la experiencia de Soraya.

Pero también hubo quienes sí se sintieron identificados con ella, afirmando que vivieron una experiencia similar cuando decidieron dejar formar parte de algún grupo de los Testigos de Jehová.

Sigue leyendo:

* Varios muertos en tiroteo masivo en sala de Testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania

* “Ahí voy”, grita perico a Testigos de Jehová que esperan 30 minutos afuera de casa, pensaron que era una persona

* Policía halla dispositivos incendiarios en iglesia Testigos de Jehová donde hombre mató a balazos a esposa antes de suicidarse el día de Navidad