Randy Arozarena hace estallar las redes al robarle un jonrón al japonés Kazuma Okamoto [Video]

El cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena se robó todos los titulares este lunes cuando le robó un jonrón a la estrella japonesa Kazuma Okamoto durante el encuentro entre México y Japón por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Corría el quinto inning cuando un envío del abridor de México, Patrick Sandoval, se quedó peligrosamente en el medio del plato y Okamoto conectó un sonoro batazo en dirección al jardín izquierdo, que tenía dirección de cuadrangular si no fuese por un atento Arozarena.

El habilidoso jardinero siguió tranquilamente la trayectoria de la pelota y al llegar a la pista de seguridad ejecutó un salto para estirar su guante y hacer una atrapada de leyenda.

RANDY ROBS IT!!! MY GOODNESS 🤯😳



📺: WBC on FS1

Posteriormente Arozarena realizó su característica “celebración” en la que se quedó completamente serio a pesar del júbilo de todos los fanáticos mexicanos presentes en el LoanDepot Park de Miami.

Lo curioso es que minutos más tarde el jardinero casi imita a la perfección su jugada anterior, al robarle un extrabase a Kensuke Kondoh con las bases llenas que hubiese vaciado las bases en caso de no haber aparecido Arozarena. Another Randy catch at the wall followed by a ball launch into the crowd 💪😅



Highly doubt there is another human out there having as much fun as this man.

Las atrapadas sirvieron para preservar la ventaja de México que se encontraba arriba en el marcador gracias a un cuadrangular de Luis Urías a comienzos del juego para poner la pizarra 3-0.

