Adamari López y Alaïa se combinan para una aventura en la nieve

Adamari López y su hija Alaïa se encuentran de viaje por Vail, Colorado, para disfrutar de la nieve y todas las divertidas actividades que se pueden realizar con este frío clima. La presentadora de televisión ha compartido imágenes de lo que han sido estas pequeñas vacaciones y vemos que hasta se han combinado.

Cuando fueron a montar en motos de nieve, ambas lucieron trajes de color blanco para pritegerse del potente frío en la zona. La única diferencia era que el conjunto de Alaïa tenía franjas de colores en la parte superior de la chaqueta y en el área de las rodillas.

En este viaje ellas no están solas: las acompañan grandes amigos. Carla Monroig, Stephanie Himonifis, mejor conocida como Chiquibaby, Cynthia Torres y Carlos Pérez Ruíz son algunos de los que están junto a ellas en el descanso de spring break.

Junto a Chiuquibaby y Torres, Adamari Lóepz publicó un reel en el que asegura que sus amigas y ella son ‘chicas malas’. “Una está mala de la espalda, una está mala de la rodilla y yo tengo la vista entre regular vamos viendo”, dijo López desde las afueras de un acogedor establecimiento construido con madera y en el cual se ven personas dentro disfrutando probablemente de una deliciosa comida.

Adamari López es una mujer que disfruta mucho viajar. Lo hace de manera frecuente sola con su pequeña Alaïa o en compañía de grandes amigos para vivir juntos momentos inolvidables.

En uno de los más recientes viajes que realizó junto a Alaïa fueron a un lago en el que la hija que tiene con Toni Costa aprendió a pescar. “En nuestro penúltimo viaje @alaia aprendió a pescar y le encantó. Feliz de ver cómo se disfruta cada momento y de seguir sumando lindas experiencias para nuestros recuerdos”, dijo López al compartir las imágenes de tan emotivo momento junto a su hija. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

