Adamari López muestra el resultado final de la remodelación de su cocina

La presentadora puertorriqueña Adamari López ha compartido en su perfil de Facebook un video donde presume el resultado final de la remodelación en su cocina.

Desde hace varias semanas la ex de Toni Costa y Luis Fonsi comenzó a trabajar en un cambio para la cocina en su casa de Miami, Florida, y para eso contrató los servicios de Wrap My Kitchen USA.

Al iniciar con los trabajos, López aclaró que no quería gastar mucho dinero y que había encontrado la solución ideal. En su momento llegó a decir que solo tendría que invertir $5,000 y $6,000 dólares, pero se desconoce cuál fue el precio que pagó finalmente.

“Mis amigos de Wrap My Kitchen me han puesto toda esta cocina espectacular. Me empapelaron toda la cocina y le dieron un look completamente diferente”, dijo López en el video.

El trabajo de remodelación se hizo en las alacenas, según la presentadora las de antes ya se veían deterioradas. Para solucionar eso la empresa que contrató le ofreció cubrir con un papel especial todas las puertas sin cambiar las alacenas a fondo.

“Quedaron estas puertas más claritas, la cocina se ve más grande, no me tuve que gastar mucho dinero y toda la cocina quedó nuevecita”, comentó la puertorriqueña. Antes las alacenas eran color gris y ahora son de color blanco.

Se debe recordar que López ha estado haciendo una serie de remodelaciones en su hogar desde hace más de un año.

El 2023 lo comenzó llamando a un equipo de técnicos para que revisaran los aires acondicionados de la propiedad para evitar futuros daños. También decidió transformar una de las habitaciones de la casa en una sala de juegos para su hija Alaïa.

Seguir leyendo:

• Adamari López celebrará la primera comunión de Alaïa en el hotel Biltmore

• Adamari López y Toni Costa compartieron un baile en el cumpleaños de su hija Alaïa

• Adamari López a Nicole Chávez: “Me gustas más fuera de la casa que dentro”